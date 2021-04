U Indiji četvrti dan zaredom rekordni broj oboljelih i umrlih

Četvrti dan zaredom Indija je u nedjelju zabilježila rekordni broj oboljelih od koronavirusa što povećava pritisak na bolnički sustav koji se urušava pod pritiskom broja oboljelih i nestašica kisika i lijekova, prenose svjetski mediji.

U protekla 24 sata u Indiji broj umrlih povećao se za 2767, dosad najviše u jednom danu.

Početkom godine indijska je vlada mislila da je pobijedila virus.

Sredinom veljače broj novozaraženih smanjio se na 11.000 dnevno, počeo je izvoz cjepiva i u ožujku ministarstvo zdravstva objavilo je da je u završnici epidemije koronavirusa.

No od tada izbio je novi val potaknut pojavom novih varijanti koronavirusa, kao i masovnim okupljanjima poput festivala Kumbh Mela koji je privukao milijune hodošasnike početkom travnja.

Bolnice u Delhiju upozorile su da su na rubu jer su jedinice intenzivne njege prepune i nema više slobodnih kreveta.

"Gotovo je svaka bolnica na rubu. Bez kisika nema izlaza za mnoge pacijente", kazao je dr. Sumit Ray za BBC.



"Za nekoliko minuta umiru. Gledate te pacijente, na respiratorima su s visokim koncentracijama kisika. Kad kisik stane većina njih umrijet će za nekoliko minuta".

U bolnicu Jaipur Golden Hospital do petka poslijepodne trebalo je stići 3,6 tona kisika, no tek je djelić stigao do ponoći.

Virolozi upozoravaju da se treba učiniti mnogo više da se zaustavi širenje virusa.

Gagandeep Kang s Kršćanskog medicinskog koledža u gradu Velloreu na jugu Indije poručuje da se treba osigurati da se održavaju samo nužne aktivnosti.



"Znate kakva su indijska vjenčanja. Treba ograničiti broj okupljenih, bez obzira na to radi li se o obiteljskim događajima ili političkim skupovima. Sve to treba prestati", kazala je za BBC.