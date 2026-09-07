IZBORNA POBJEDA DESNICE

Berlin se ne miri sa Saskom: Tisuće prosvjedovalo protiv AFD-a

I.K./Hina

07.09.2026 u 21:44

AFD
AFD Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u ponedjeljak navečer kod berlinskih Brandenburških vrata u znak prosvjeda protiv krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) koja je dan ranije uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu.

Policija je procijenila da se okupilo oko pet tisuća ljudi te je priopćila da je prosvjed protekao bez incidenata.

Među sudionicima su bili istaknuta njemačka klimatska aktivistica Luisa Neubauer te glavni kandidati Zelenih i Ljevice na berlinskim pokrajinskim izborima 20. rujna, piše dpa.

Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput 'Fašizam nije alternativa' i 'Zaustavite naciste iz AfD-a! Zaustavite rasizam i socijalne rezove', skandirajući „Svi zajedno protiv fašizma!”. U znak prosvjeda u ponedjeljak navečer stotine ljudi okupile su se i u obližnjem Potsdamu, prenosi dpa.

vezane vijesti

AfD je u nedjelju premoćno pobijedio u toj istočnonjemačkoj pokrajini s oko 2,14 milijuna stanovnika, no s nedovoljnom prednošću da samostalno formira vladu.

Idući parlamentarni izbori u Njemačkoj moraju se održati najkasnije do početka 2029. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RATNI ZLOČINAC

RATNI ZLOČINAC

Milanovićev savjetnik ljut i na Bruxelles i na Vladu: 'Oko Mladića moramo biti čvrsti'
RAST RADIKALNE DESNICE

RAST RADIKALNE DESNICE

Hoće li AFD na idućim izborima zavladati Njemačkom? 'Merza nije bilo četiri tjedna'
kvar na mreži

kvar na mreži

Istočni dio Zagreba dva sata bio bez struje: 'Tramvaji stoje u mraku'

najpopularnije

Još vijesti