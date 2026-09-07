Vlada zaustavila poskupljenje goriva, ali građane brine što će biti s drugim cijenama

'Vlada ima jedan maksimum alata koje može iskoristiti, a dobar dio njih je već iskoristila. Sama činjenica da je Vlada dobila danas dozvolu Europske komisije da može smanjiti i skoro ukinuti trošarine na gorivo, to je dosta rijetko', kaže za Dnevnik Nove TV, stručnjak za energetiku Ivica Jakić.

Najavljeno je da bi u četvrtak na sjednici Vlade trebao biti predložen i novi paket pomoći za struju, plin i najugroženije građane. Naime, aktualne subvencije vrijede samo do kraja rujna.