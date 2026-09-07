Vlada zaustavila poskupljenje goriva, ali građane brine što će biti s drugim cijenama

Vlada je u posljednji tren spriječila novo poskupljenje goriva, zahvaljujući dodatnim mjerama. No, pitanje je što će biti s drugim energentima
'Vlada ima jedan maksimum alata koje može iskoristiti, a dobar dio njih je već iskoristila. Sama činjenica da je Vlada dobila danas dozvolu Europske komisije da može smanjiti i skoro ukinuti trošarine na gorivo, to je dosta rijetko', kaže za Dnevnik Nove TV, stručnjak za energetiku Ivica Jakić.
Najavljeno je da bi u četvrtak na sjednici Vlade trebao biti predložen i novi paket pomoći za struju, plin i najugroženije građane. Naime, aktualne subvencije vrijede samo do kraja rujna.
Novinar Roko Kalafatić podsjeća kako je Dnevnik Nove TV još u srpnju izračunao da bi bez državne pomoći grijanje moglo poskupjeti između sedam i osam posto. Prevedeno u konkretne brojke, to znači da bi račun za grijanje za prosječno kućanstvo mogao biti oko 40 eura veći na godišnjoj razini.
No, Jakić naglašava kako bi, čak i uz Vladinu intervenciju, zimski mjeseci mogli biti skuplji. Jer ni Vlada više nema puno manevarskog prostora.