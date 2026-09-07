Istočni dio Zagreba dva sata bio bez struje: 'Tramvaji stoje u mraku'

"Dogodila se obustava mreže zbog kvara na trafostanici u Dubcu. Kolege su na terenu i rade na problemu. Nadamo se da će se brzo svima vratiti struja", rekli su iz HEP-a za 24sata .

Na istoku Zagreba struja je nestala oko 19.15 sati. "Cijela Dubrava je bez struje, od Dubca do mene u Miroševcu. Punim mobitel u autu", tvrdi nam čitateljica.

Čitateljica dodaje da zbog toga ne voze ni tramvaji. "Dobrih sat vremena tramvaju stoje od Poljanica na niže", istaknula je.

Iz ZET-a su izvijestili da se dogodio kvar na mreži HEP-a: "Tramvajske linije 4, 11 i 12, od 19.02 sati, prometuju preusmjereno na Mihaljevac. Istovremeno, linije 1, 5, 7, 9, 13 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. Navedene izmjene uzrokovane su poteškoćama u opskrbi električnom energijom, odnosno kvarom na mreži HEP-a. Na dionici obustave tramvajskog prometa prema Borongaju, Dubravi i Dupcu voze autobusi", objavio je na svojim službenim stranicama ZET.

Kako doznajemo, struja se vratila oko 21 sat. "Od 21.06 sati, započela je normalizacija tramvajskog prometa na dionici od Vlaške ulice prema Dubravi i Dupcu te od Trga žrtava fašizma do Borongaja, a nakon što je otklonjen kvar na elektroenergetskoj mreži HEP-a", javili su iz ZET-a.