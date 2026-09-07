BiH ljutita na EU zbog Mladića: 'Jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?'

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ocijenilo je sramotnim stav Bruxellesa da ratni zločinac Ratko Mladić u ponedjeljak nije ispraćen uz državne počasti, iako su na sprovodu bili srbijanski ministri, pripadnici vojske, a njegovo tijelo iz Haaga dopremljeno je zrakoplovom srbijanske vlade

"Pet ministara srbijanske vlade sjedilo je u prvom redu na pogrebu, osuđenom ratnom zločincu odane su vojne počasti, a njegovo tijelo prevezeno je zrakoplovom srbijanske vlade. Vaš stav o pogrebu osuđenog ratnog zločinca sramota je za cijelu Europsku uniju", objavljeno je na profilu MVP-a BiH na X-u. MVP BiH na čelu s Elmedinom Konakovićem reagirao je na izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho. "Čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo", rekla je. Na inzistiranje novinara da objasni kako Komisija može tvrditi da nije bilo državnih počasti kada su u ispraćaj bili uključeni vojska, ministri, državne institucije i državna zastava, Pinho je odgovorila: "Na Srbiji je da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište".

MVP BiH je pak u objavi na X-u označilo i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, visoku predstavnicu EU-a za vanjsku politiku Kaju Kallas, povjerenicu za proširenje Martu Kos te službeni profil Europske komisije uz upit: "Jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?" Ratni zločinac Ratko Mladić je u ponedjeljak pokopan na Topčiderskom groblju u Beogradu. Njegov lijes nosili su pripadnici Vojske Srbije, uz njega je bila počasna straža, a ispraćaju su nazočili, među ostalima, ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Mladićevo tijelo prethodno je iz Nizozemske u Srbiju prevezeno zrakoplovom Vlade Srbije, što je već ranije izazvalo kritike u Bruxellesu.