rakov potok

Teška nesreća nadomak Zagreba, jedna osoba poginula

I.V.

06.09.2026 u 22:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Teška prometna nesreća dogodila se u nedjelju navečer na državnoj cesti D1 kod Rakovog Potoka, u sastavu Grada Samobora. U sudaru osobnog automobila i motocikla poginula je jedna osoba, javlja policija

Prema informacijama zagrebačke policije, nesreća se dogodila oko 20.20 sati na D1, na dionici iz smjera Jastrebarskog prema Samoboru.

Jedna je osoba smrtno stradala, a u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

Zbog nesreće je od 20.50 sati promet državnom cestom D1 na toj dionici u bio obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima.

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