Hoće li AFD na idućim izborima zavladati Njemačkom? 'Merza nije bilo četiri tjedna'

Politologinja Đana Luša ističe da su nedjeljni izbori poruka i drugim europskim zemljama te će se i 'mainstream stranke' morati sada baviti temama poput migracija, sigurnosti i nacionalnog identiteta. Iako je istaknula da AFD zna komunicirati s građanima, ne očekuje da će zavladati Njemačkom nakon idućih izbora

Povijesni rezultat od 44 posto za radikalno desnu stranku AFD u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu ne otvara samo pitanje što čeka Njemačku nego i čitavu Europu. U razgovoru s voditeljicom Zrinkom Grancarić za Dnevnik HRT-a, politologinja Đana Luša navodi da se vlasti nakon lokalnih izbora sada može formirati u toj regiji po jednom od četiri scenarija. 'Prvi je da AfD koalira s BSW-om i time dobije apsolutnu većinu te formira vlast koja može suvereno vladati i donositi svoje zakone u pokrajini. Drugo je da se okupe sve ostale stranke koje bi time imale većinu. Međutim, to bi bila jako nestabilna manjinska koalicija i jako bi teško bilo uopće donijeti zajedničke politike. Treća je opcija, to su žetončići, kako ih mi u hrvatskom političkom životu zovemo, dakle da neki iz CDU-a glasaju. Samo tri glasa zapravo su potrebna. Ako se vlast ne uspije formirati ni nakon toga, kao četvrta mogućnost ostaju novi izbori', rekla je Luša, prenosi hrt.hr.

Dodala je da jačanje radikalnih stranaka mijenja i narative u mainstreamu. Naime, tri stupa AFD-ove pobjede su bili migracije, obrazovni sustav i želja za reformom cijele Njemačke kao savezne države ili federacije, što je potencijal za ovu stranku da nastavi ostvarivati dobru poziciju na njemačkim izborima. S druge strane, kaže da je tu i kancelar Friedrich Merz za kojeg kaže da je u popriličnim problemima. 'Četiri se tjedna doslovce nije pojavljivao u političkom životu. Ima i popriličnih problema u gospodarskoj i socijalnoj politici te s reformama koje je najavio. Dakle, jako je puno izazova i vrlo niska popularnost njemačkog kancelara, negdje oko 17 posto na saveznoj razini', upozorila je.

Neće vladati nakon idućih izbora ali... Upitana o uspjehu AFD-a, istaknula je da je posrijedi regija u kojoj većinski žive muškarci starije ili srednje životne dobi kojima su AFD-ove poruke prijemčivije. Sve u svemu, Europa definitivno treba shvatiti ove poruke. 'To je stvarno jasan indikator rasta te krajnje desnice u Njemačkoj. To je poruka i za druge europske države, pogotovo za Francusku koja sljedeće godine održava predsjedničke izbore. Poruka je za sve stranke krajnje desnice u Europi, i naravno za politički mainstream', rekla je Luša.