Nakon UN-a i Trump je objavio svoju kartu: Pogledajte kako izgleda

Prvo je u siječnju 2025. naredio da Meksički zaljev bude preimenovan u Američki zaljev, istina samo za Amerikance. Ostatak svijeta i dalje ga naziva Meksičkim zaljevom. Potom je naredio preimenovanje jezera Ontario, koje se nalazi na granici s Kanadom, u jezero Amerika.

Objavio je i na svom profilu na Truth Socialu prijedlog da se savezna država New Meksiko, preimenuje u New America. No, sad je otišao korak dalje.