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Nakon UN-a i Trump je objavio svoju kartu: Pogledajte kako izgleda

M.Či.

07.09.2026 u 21:44

Trumpova karta SAD-a
Trumpova karta SAD-a Izvor: Truth Social/Donald Trump / Autor: Truth Social/Donald Trump
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Američki predsjednik Donald Trump nastavlja svoju misiju preimenovanja svega što mu smeta

Prvo je u siječnju 2025. naredio da Meksički zaljev bude preimenovan u Američki zaljev, istina samo za Amerikance. Ostatak svijeta i dalje ga naziva Meksičkim zaljevom. Potom je naredio preimenovanje jezera Ontario, koje se nalazi na granici s Kanadom, u jezero Amerika.

Objavio je i na svom profilu na Truth Socialu prijedlog da se savezna država New Meksiko, preimenuje u New America. No, sad je otišao korak dalje.

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Na njegovom profilu na Truth Socialu osvanula je slika na kojoj je prikazana Sjeverna Amerika kao jedna zemlja - Sjedinjene Američke Države. Problem je što, prema Trumpu, te 'SAD' obuhvaćaju Meksiko, Kanadu, Grenland, ali i sve države centralne Amerike. 

Trumpova objava na Truth Socialu
Trumpova objava na Truth Socialu Izvor: Screenshot/Truth Social/Donald Trump / Autor: Screenshot/Truth Social/Donald Trump

Zanimljivo, uz sliku nije objavio nikakav tekst, pa je teško zaključiti što je njome htio točno reći. Možda je to Trumpova reakcija na u UN-u izglasanu rezoluciju o novoj karti svijeta, na kojoj su kontinenti i druge kopnene mase prikazane proporcionalno svojoj stvarnoj veličini. SAD su jedine bile protiv te rezolucije. Pretpostavlja se jer Afriku prikazuju većom od Sjeverne Amerike.

No, sigurno je da takvo svojatanje drugih država neće proći bez reakcije. Bez obzira bila to samo provokacija ili najava Trumpovih želja i ciljeva.

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