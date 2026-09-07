Stiže velika promjena vremena: Jedan dio Hrvatske posebno na udaru pljuskova

U srijedu će prevladavati sunčano vrijeme, osobito u prvom dijelu dana, a temperature će i dalje biti uglavnom visoke. No već poslijepodne sa zapada stiže promjena vremena, koja će u četvrtak i petak donijeti kišu, grmljavinu i osjetno niže temperature u dijelu zemlje, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Sa zapada stiže promjena

Tijekom srijede u zapadnim krajevima postupno će rasti naoblaka, a prema kraju dana ponegdje se očekuju kiša i grmljavina. Mogući su i izraženiji pljuskovi. Puhat će jugozapadnjak, a na Jadranu jugo.