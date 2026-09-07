Stiže velika promjena vremena: Jedan dio Hrvatske posebno na udaru pljuskova

Utorak će proteći u znaku pretežno sunčanog i vrućeg vremena, uz temperature koje će se penjati do 34 stupnja. Slično će biti i veći dio srijede, no potom sa zapada stiže promjena – naoblačenje, kiša i grmljavina, a u četvrtak i petak i zamjetan pad temperature u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu
U srijedu će prevladavati sunčano vrijeme, osobito u prvom dijelu dana, a temperature će i dalje biti uglavnom visoke. No već poslijepodne sa zapada stiže promjena vremena, koja će u četvrtak i petak donijeti kišu, grmljavinu i osjetno niže temperature u dijelu zemlje, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.
Sa zapada stiže promjena
Tijekom srijede u zapadnim krajevima postupno će rasti naoblaka, a prema kraju dana ponegdje se očekuju kiša i grmljavina. Mogući su i izraženiji pljuskovi. Puhat će jugozapadnjak, a na Jadranu jugo.
Kiša i grmljavina u četvrtak i petak
U četvrtak i petak bit će promjenljivo, dok će u unutrašnjosti prevladavati oblačno vrijeme. Povremeno će padati kiša, a mjestimice će biti pljuskova praćenih grmljavinom.
Lokalno izraženiji pljuskovi očekuju se uglavnom na Jadranu i u krajevima uz Jadran. Zapuhat će sjeverac, na sjevernom dijelu Jadrana bura, dok će na južnom puhati jugo.
Stiže osjetan pad temperature
Promjenu vremena pratit će i pad temperature. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će zamjetno svježije nego do srijede, dok se u Dalmaciji očekuje manji pad temperature.