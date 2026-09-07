jesen stiže

Stiže velika promjena vremena: Jedan dio Hrvatske posebno na udaru pljuskova

Bi. S.

07.09.2026 u 19:24

Čekaju nas kiša, grmljavina i osjetan pad temperature
Čekaju nas kiša, grmljavina i osjetan pad temperature Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL/DHMZ
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Utorak će proteći u znaku pretežno sunčanog i vrućeg vremena, uz temperature koje će se penjati do 34 stupnja. Slično će biti i veći dio srijede, no potom sa zapada stiže promjena – naoblačenje, kiša i grmljavina, a u četvrtak i petak i zamjetan pad temperature u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu

U srijedu će prevladavati sunčano vrijeme, osobito u prvom dijelu dana, a temperature će i dalje biti uglavnom visoke. No već poslijepodne sa zapada stiže promjena vremena, koja će u četvrtak i petak donijeti kišu, grmljavinu i osjetno niže temperature u dijelu zemlje, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Sa zapada stiže promjena

Tijekom srijede u zapadnim krajevima postupno će rasti naoblaka, a prema kraju dana ponegdje se očekuju kiša i grmljavina. Mogući su i izraženiji pljuskovi. Puhat će jugozapadnjak, a na Jadranu jugo.

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Kiša i grmljavina u četvrtak i petak

U četvrtak i petak bit će promjenljivo, dok će u unutrašnjosti prevladavati oblačno vrijeme. Povremeno će padati kiša, a mjestimice će biti pljuskova praćenih grmljavinom.

Lokalno izraženiji pljuskovi očekuju se uglavnom na Jadranu i u krajevima uz Jadran. Zapuhat će sjeverac, na sjevernom dijelu Jadrana bura, dok će na južnom puhati jugo.

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Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL

Stiže osjetan pad temperature

Promjenu vremena pratit će i pad temperature. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će zamjetno svježije nego do srijede, dok se u Dalmaciji očekuje manji pad temperature.

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