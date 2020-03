U Gvineji sam naučio što je zapravo makadam i zašto ondje na put ne kreću bez plesa za sreću, no volio bih se vratiti u tu siromašnu, a tako prebogatu zemlju

Provesti se Afrikom od Tangiera do Freetowna u dva tjedna šok je i kada sve teče glatko. No kada on zareda i ne prestaje, nego navaljuje poput epidemije i onda kada misliš da se sve već sretno privelo kraju, postavljaš si pitanje - ima li sve to smisla? Je li vrijedilo svog tog napora? Ne znam. Oprezno s pričom, jer kada je zazivaš, život obično uzima pero u ruke i ispriča je okrutno grubo. Petljati s Afrikom može biti igranje vatrom. Ne prestaje kada ti želiš, već kada ona to odluči

'This is going to be a long day', zaključio je Jaime prije dvosatne podnevne stanke za gablec i sitne popravke.

'Hi everybody. My name is Armand Koala, like that small Australian bear, hahah!' Kliknuli smo brzinom munje i izredali se svi na neki šlagvort. 'I nas Hrvata ima u Australiji', veli Mirko. 'Bear or beer?' kaže Rus. 'Oh, really, from Croatia! Can I buy you a beer?'

Već sam spominjao da identifikacija s našim reprezentativcima i nije više neka fora. Za Croatiju su svi čuli, a kada naiđu na rijetke primjerke tog plemena, i još u našem dresu, obavezan je selfie. Potom je Mirko svukao svoju crveno-bijelu majicu i poklonio je Armandu. Ispostavilo se da nije domaćin, nego, kao i mi, gost. Građevinac iz Burkine Faso, na službenom putu u Gvineji. Inženjersku struku tesao je u Ouagadougou i Tunisu te kao traženi stručnjak putuje od gradilišta do gradilišta po Zapadnoj Africi. Briljantno barata engleskim.

'I am an engineer from Burkina Faso. I am Catholic and I belive in God. My friends, come and visit me in Ouagadougou anytime. You will be the most welcome!'