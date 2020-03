Napravio sam bezbroj fenomenalnih fotki u Mauretaniji, ništa me ne vuče natrag k njoj, a sigurno ću joj se vratiti. Zbilja je čudna ta zemlja Mauretanija

Ironija s Mauretanijom je u tome što sam već tri puta bio ondje i tri puta sam je želio zaobići. Ne, ovo nikako nije preporuka da se ona ne posjeti. Nema tog putnog iskustva, ma koliko loše bilo, a da nije vrijedno. A moje iskustvo s Mauretanijom zapravo i nije nešto posebno loše. Zemlja je jednostavno, da oprostite na izrazu, sjebana. Biranim vokabularom to ću i pojasniti u svojoj današnjoj priči

Ironija s Mauretanijom je u tome što sam već tri puta bio ondje i tri puta sam je želio zaobići. Ne, ovo nikako nije preporuka da se ona ne posjeti. Nema tog putnog iskustva, ma koliko loše bilo, a da nije vrijedno. A moje iskustvo s Mauretanijom zapravo i nije nešto posebno loše. Zemlja je jednostavno, da oprostite na izrazu, sjebana. Biranim vokabularom to ću i pojasniti u svojoj današnjoj priči. Za ljubitelje scena civilizacijskog kolapsa, a fotografi su takvi više-manje svi, ovo je najbolje mjesto na svijetu. Ima se o Mauretaniji dakle što pričati, no kada joj jednom okrenete leđa, osjećate se nekako bolje. Na sreću, dječji osmijeh svugdje je isti. Ima ga i u Mauretaniji. No udahnimo najprije još malo vrućeg zraka u Zapadnoj Sahari.

Stanemo nešto dalje od markacije kako bih snimio jedan kadar videom. Ne radi se o obratnici. Možete li zamisliti kako zvuči Hačaturjanov Koncert za glasovir i orkestar u Sahari? Slično kao Caruso u Amazoni u Herzogovom filmu 'Fitzcarraldo'. E taj sam vam prizor upravo i htio dočarati. Epilog je jednog od naših bezbrojnih razgovora u vožnji koji skrenu na bizarne teme. Započeo je pričom o Jaimeovoj trgovini glasovirima u Santiagu. I to ne bilo kakvih.

'Steinway, Fazioli, Bechstein', nabraja Jaime čime sve nastoji zavarati godine. 'If there is no piano, music is not good', tone on polagano u filozofiju. Glupo mi je to prevoditi. Na španjolskom bi zvučalo sigurno još bolje. 'Brahms, Čajkovski, Šostakovič, Rahmanjinov. Martha Argerich, Argentinka, sjajna pijanistica', reda on reference. 'Lang Lang, Mrvica, Pogorelić', redam i ja.