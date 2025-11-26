serija otmica

U deset dana oteto 350 ljudi: U Nigeriji uvedeno izvanredno stanje

Bi. S. / Hina

26.11.2025 u 22:15

Izvor: EPA / Autor: Andre Borges
Nigerijski predsjednik Tinubu objavio je u srijedu da uvodi izvanredno stanje na nacionalnoj razini u Nigeriji i naredio novačenje dodatnih pripadnika snaga reda, nakon što je posljednjih deset dana oteto više od 350 ljudi

Najnapučenija zemlja Afrike suočena je s kroničnom nesigurnošću obilježenom ponavljajućim napadima i masovnim otmicama.

Zemlja je trenutno pod velikim pritiskom nakon otmice više stotina ljudi, među kojima više od 300 učenika i nastavnika iz katoličke škole u Papiriji, kao i 25 učenika iz muslimanske škole u Magi i 38 vjernika iz crkve u Erukuu.

Serija otmica navela je predsjednika Tinubua da dopusti policiji i vojsci da regrutiraju dodatno osoblje. 'Policija će regrutirati 20.000 dodatnih pripadnika, čime će se njihov broj povećati za 50.000', stoji u priopćenju predsjednika objavljenom u srijedu.

Tri dana ranije predsjednik je već odobrio dodatnih 30.000.

Zemlja zapadne Afrike koja broji oko 230 milijuna stanovnika podijeljena je između sjevera koji je većinski muslimanski i juga koji je kršćanski.

Vlasti se od 2009. bore protiv džihadista na sjeveroistoku zemlje, kao i protiv teško naoružanih bandi na sjeverozapadu i u središtu zemlje koji su posljednij godina pojačali smrtonodsne napade i otmice pri čemu traže otkupninu.

Prva velika otmica u Nigeriji, koja je dobila svjetsku pozornost, bila je ona kada je 2014. džihadistička skupina Boko Haram otela 276 djevojaka iz škole u Chiboku.

Više od deset godina kasnije, još uvijek ih se 90 smatra nestalima.

