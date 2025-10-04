Milijarder Babiš uvjerljivo vodi na izborima u Češkoj, ali do vlasti neće moći sam

Stranka ANO bivšeg premijera Andreja Babiša je u vodstvu na češkim parlamentarnim izborima u subotu, nakon što su prebrojani glasovi iz 74 posto biračkih jedinica, pokazuju podaci statističkog ureda, ali teško da će osvojiti većinu.

Prema djelomičnim rezultatima, ANO je osvojio 37 posto glasova, ispred koalicije desnog centra SPOLU premijera Petra Fiale s 21,5 posto. Šest stranaka prešlo je prag od 5 posto za osvajanje mjesta u donjem domu parlamenta od 200 zastupnika. No, prvi rezultati obično dolaze iz manjih okruga gdje su u prošlosti ANO i druge oporbene stranke bile jače, dok SPOLU bolje prolazi u većim gradovima gdje je potrebno više vremena za prebrojavanje.

Ako Babiš osvoji dovoljno glasova za formiranje vlade, ojačao bi populistički, antiimigracijski tabor u Europi i smanjio češku podršku Ukrajini. Babiš je saveznik mađarskog čelnika Viktora Orbana i udružio se s nizom krajnje desnih stranaka u skupini Domoljubi za Europu u Europskom parlamentu kako bi osporio glavni smjer europskih politika, uključujući odustajanje od fosilnih goriva. Babiš, koji je vodio vladu lijevog centra od 2017. do 2021., rekao je da cilja na jednostranačku vladu. Trenutni rezultati pokazuju da ANO neće osvojiti većinu, pa će ključ za formiranje vlade biti kako će proći ostale stranke.

Petr Fiala Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK







+2 Petr Fiala Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK