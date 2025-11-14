U BiH će Vijeće ministara odlučiti tko će pregovarati s EU

“U skladu sa člankom 22. Zakona o Vijeću ministara BiH, Vijeće ministara će nastaviti proces uspostave ureda glavnog pregovarača”, napisala je Krišto na svom X profilu. Pri tom je o svom stavu na društvenoj mreži tagirala predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Layen i povjerenicu za proširenje i europsko susjedstvo Martu Kos.

U objavi je ukazala da zakonodavna vlast, posebno Zastupnički dom, nema pravo uspostaviti privremene urede koji nisu predviđeni zakonom. Dodala je kako je tu odluku donio samo jedan dom Parlamentarne skupštine BiH čime je izostavio gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda što po njoj odluku dodatno kompromitira.