U BiH će Vijeće ministara odlučiti tko će pregovarati s EU

Vijeće ministara BiH uspostavit će Ured glavnog pregovarača s EU-om, izjavila je u petak predsjedateljica državne vlade Borjana Krišto, dajući do znanja da ne prihvaća odluku Zastupničkog doma da obavi taj posao koji je uvjet da bi zemlja otvorila pregovore s Europskom unijom.
“U skladu sa člankom 22. Zakona o Vijeću ministara BiH, Vijeće ministara će nastaviti proces uspostave ureda glavnog pregovarača”, napisala je Krišto na svom X profilu. Pri tom je o svom stavu na društvenoj mreži tagirala predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Layen i povjerenicu za proširenje i europsko susjedstvo Martu Kos.
U objavi je ukazala da zakonodavna vlast, posebno Zastupnički dom, nema pravo uspostaviti privremene urede koji nisu predviđeni zakonom. Dodala je kako je tu odluku donio samo jedan dom Parlamentarne skupštine BiH čime je izostavio gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda što po njoj odluku dodatno kompromitira.
Vladajuće bošnjačke stranke uz potporu oporbenih srpskih stranaka donijele su odluku o uspostavi Ureda glavnog pregovarača s Europskom unijom. Tim potezom nastoje izostaviti SNSD Milorada Dodika iz procesa uspostave ureda glavnog pregovarača. Krišto ističe da je takav potez neustavan.
S tim se ne slaže šef bosanskohercegovačke diplomacije Elmedin Konaković koji je ustvrdio da je ta odluka zakonita i da će je prihvatiti Europska komisija.