BiH legalizirala kanabis nakon 10 godina čekanja: Služi samo za jednu svrhu

Bosna i Hercegovina legalizirala je u ponedjeljak uporabu kanabisa čime se priključila velikom broju zemalja koje su odobrile uporabu ove biljke za ublažavanje simptoma teških bolesti, objavili su iz ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH izmijenilo je propise o opojnim drogama kojim se kanabis premješta iz kategorije zabranjenih tvari u kategoriju tvari pod strogim nadzorom, čime se usklađuje zakonodavstvo s međunarodnim standardima. Ova promjena uslijedila je nakon preporuka Povjerenstva Ujedinjenih naroda za opojne droge i Svjetske zdravstvene organizacije, koje su 2020. godine stavile kanabis u kategoriju tvari s priznatim medicinskim svojstvima. Prema novoj regulaciji, proizvodnja, promet i posjedovanje kanabisa bit će dopušteni isključivo u obliku farmaceutskih pripravaka na liječnički recept, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine bit će odgovorna za nadzor cijelog procesa, od uvoza do primjene kod pacijenata. Ova mjera ne znači liberalizaciju tržišta, već uspostavu jasnog, sigurnog i nadziranog okvira za medicinsku primjenu kanabisa.

Samo za medicinske svrhe Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak naglasila je da Bosna i Hercegovina sada spada među zemlje koje kanabis reguliraju za medicinske svrhe. "Ova odluka omogućava sigurnu primjenu kanabisa za terapijske potrebe, a istodobno sprječava zloupotrebu i tržište nesigurnih, nereguliranih proizvoda. Fokus je na zaštiti pacijenata, sigurnosti lijekova i punoj kontroli sustava, u skladu s europskom praksom“, izjavila je ministrica Bošnjak. Iako je dosad u Bosni i Hercegovini medicinska uporaba kanabisa bila zabranjena, pripravci koji sadrže kanabinoide često su se prodavali na ilegalnom tržištu, bez nadzora kvalitete i sigurnosti primjene.