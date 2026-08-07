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Zelenski u subotu dolazi u prvi službeni posjet Srbiji

V. B./Hina

07.08.2026 u 07:31

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: JASON ALDEN / POOL
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. kolovoza, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandara Vučića

Detalji posjeta nisu priopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju "više tema", među ostalim i europski put Ukrajine i Srbije.

"Suočavamo se s istim problemima na tom putu, pa vjerujem da ćemo razgovarati kako da jedni drugima pomognemo. Drugo pitanje je bilaterna ekonomska suradnja naših zemlje, a treće, naša energetska suradnja. To su tri glavne teme o kojima ćemo razgovarati, ali siguran sam da ćemo se dotaći i drugih iz različitih oblasti", rekao je Vučić.

Susreli se više puta

Dvojica predsjednika susretala su se dosad više puta na međunarodnim konferencijama, a posljednji put sastali su sredinom srpnja u Kijevu na 5. samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa, kada je potpisana zajednička deklaracija o nastavku političke, vojne, financijske i sigurnosne podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju, uz osudu ruske agresije na Ukrajinu.

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U tom dokumentu se, među ostalim, Rusija optužuje za protuzakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat, te da potpuno i bezuvjetno povuče vojsku i vojnu opremu s cijelog ukrajinskog teritorija.

Vučić je tada bio jedini od političkih čelnika regije koji nije potpisao deklaraciju.

Srbija je osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali se zbog tradicionalne bliskosti s Moskvom odbija pridružiti sankcijama koje je zbog toga Europska unija uvela Kremlju.

Vučić je tijekom srpanjskog samita u Kijevu razgovarao s Zelenskim, a suglasili su se intenziviraju bilateralne kontakte i dogovorili češće susrete na najvišoj razini, te inicijative za bolje povezivanje regije, kao i o uzajamnoj podršci Srbije i Ukrajine na europskom putu.

Istaknuo je da Srbija aktivno sudjeluje u pružanju financijske, medicinske i energetske pomoći, kao i da je pokrenula pitanje prometne povezanosti regije sa širim europskim prostorom, kao preduvjete za brži razvoj i sigurniju budućnost. U Beogradu je u svibnju boravio i potpredsjednik ukrajinske vlade Taras Kachka, a s Vučićem je razgovarao o jačanju ekonomske suradnje i nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini.

Vučić se dosad na međunarodnim skupovima nekoliko puta sreo sa Zelenskim, a njegova supruga Olena Zelenska je, na poziv Vučićeve supruge, boravila u Beogradu u svibnju 2024. s tadašnjim šefom diplomacije Dmitrom Kulebom.

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