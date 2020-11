Tušek: Milanović kao da, čim se probudi, smišlja kakvu će spačku napraviti

'Predsjednik Vlade ponaša se odgovorno i s fokusom na teme koje su bitne, a predsjednik republike čini mi se da kada se probudi ujutro razmišlja o tome kakvu će spačku taj dan napraviti i čemu će se posvećivati', komentirao je sukob između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića HDZ-ov Žarko Tušek

'Tema je interpelacija , i o njoj bi predsjednik republike trebao govoriti. On bi trebao objasniti kako gleda na borbu s koronavirusom, mora objasniti svoje odiseje Jadranskim morem...', rekao je Žarko Tušek gostujući u Novom danu N1 televizije .

'Svatko iznosi argumente na argumente, a mislim da su oni od Zorana Milanovića vrlo uski. On to radi kako bi skrenuo pozornost s ključne političke teme, a s kojom Andrej Plenković nema veze', rekao je.

Što se tiče kolone sjećanja u Vukovaru, Tušek kaže kako bi se ona svakako trebala održati.

'Prema koloni sjećanja bi svi trebali gledati s pijetetom, i to nije tema koju treba politizirati. Epidemiolozi su rekli kako se to može napraviti, da se ne ugrozi zdravlje. To se događa na otvorenom prostoru, ali fokus treba biti na pijetetu. Ako bude i 1000 ljudi i sve bude prema pravilima, neće biti problema', kazao je Tušek.