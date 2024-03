Turudić: Milanović je stavio metu na moja leđa

'Nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je bilo prije mjesec dana. Kao predsjednik imao sam uvide u neke elemente i imam informacije. Kako se taj metak nije pretvorio u biser, to ne znam, ali gospodin je odmah dobio blindirani auto, on to voli', kazao je danas Milanović.

Ponovio je da se to dogodilo prije mjesec dana u Virovitici te dodao kako je to sve "tako zabavno". "Čovjeku je trebalo osiguranje pa je insceniran incident. Nikad nećemo naći krivca", dodao je.