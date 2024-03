Milanović opet o Turudićevom metku: Trebalo mu je osiguranje, pa je izazvan incident

'Tada sam bio u taktičkoj prednosti nad Karamarkom. To što je ona tada napravila je za opoziv , ali Ustavni sud tada nije ni zucnuo', rekao je Milanović, i dalje uvjeren da će on uspjeti sastaviti Vladu nakon izbora, a navodi da nije razgovarao s Mostom i Domovinskim pokretom, nego poručuje da će svi nakon izbora sjesti za stol.

'To su sve dogovorili Turudić i Plenković. Malo je falilo da se iz kalcijevog karbonata pretvori u biser. Lažu vas. Nisam ja radio forenziku, nego virovitička policija. Trebalo mu je osiguranje pa je insceniran incident. Nikad nećemo naći krivca. To se baš u Virovitici dogodilo. Nije to prašina, to kad ti uđe takav kalibar...', rekao je Milanović.

Za optužnicu protiv bivšeg čelnika Janafa Dragana Kovačevića kaže da je nije čitao pa da ne može komentirati, a poručio je da 'premijer baš i nije dobar dečko'.

'Poznam Dragana, imamo korektan odnos i to je sve. On je postao direktor Janafa voljom Čačića, nije bio moj odabir. Kasnije je postao Plenkovićev odabir. Povezanost je puno jača na onoj drugoj strani, ali je isto neljudski kako su mu krenuli pakirati kad se našao u nevolji. Nije bio ni optužen, a tu hajku pokrenuo je Plenković kad se prepao za vlastitu stražnjicu', kaže Milanović.