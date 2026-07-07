Turist se jet skijem provlačio ispod katamarana: 'Hoće li me kazniti zbog ovoga?'

Na snimci objavljenoj na Facebook profilu 'digitalnog kreatora' Kevina Neubecka, koji piše kako želi obići svijet na jet skiju, vidi se kako jet skijem prolazi kroz uski prolaz ispod katamarana privezanog u luci Zadar.

U najmanju ruku, opasna vožnja turista, naišla je na brojna negodovanja i neodobravanja korisnika Facebooka koji su snimku vidjeli. Istaknuli su kako se radi o opasnom manevru, a ponašanje turista ocijenili krajnje neodgovornim.

Korisnici su upozorili kako bi takav potez mogao imati i puno ozbiljnije posljedice, ako ga netko pokuša ponoviti. Jedan od korisnika napisao je i kako je snimku proslijedio Lučkoj kapetaniji i policiji.

Iz zadarske policije istaknuli su za RTL Danas kako nemaju zaprimjenih dojava, ali i dodaju da su započeli s provođenjem izvida u koordinaciji s nadležnom Lučkom kapetanijom, nakon što se snimka pojavila na društvenim mrežama.

'Sve u cilju kako bi se utvrdile okolnosti i činjenice ponašanja osobe na moru koje je protivno odredbama Pomorskog zakonika i drugih propisa vezanih za sigurnost plovidbe na moru', istaknuli su iz zadarske policije.

Policijska provjera posesbno je važna zbog komentara korisnika koji je podsjetio na nedavnu pomorsku nesreću, sudar između jedrilice i katamarana, u kojoj su život izgubile četiri osobe.

'Zbog toga je ovo što radiš krajnje neprimjereno', napisao je jedan od korisnika dodavši: 'Najgore je od svega što bi mlađa osoba mogla vidjeti tvoj video, pokušati napraviti isto i izgubiti život'.