VIDEO Drama na Hvaru: Velika buktinja guta katamaran

DVD Hvar je objavio snimku požara na katamaranu . 'Vatrogasci su upućeni u ispomoć na gašenju požara na brodu u uvali Tiha. Brodom Lučke kapetanije prevezena su četiri vatrogasca s pripadajućom opremom za gašenje. U međuvremenu je izbio i požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve', napisali su u objavi na društvenim mrežama.

Iz DVD-a Hvara potvrdili su za net.hr da akcija gašenja još traje.

'Zapalio se katamaran u uvali Tiha, akcija gašenja je u tijeku i za sad nemamo više informacija. U gašenje je otišlo desetak ljudi s brodovima vatrogasaca iz Starog Grada, Kapetanije, a na teren je upućeno i vozilo vatrogasaca i Kapetanije', kazali su.

Neslužbeno se doznaje da je na katamaranu bilo pet ljudi, među njima i članovi posade. Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da nema ozlijeđenih te da zasad nema onečišćenja mora.