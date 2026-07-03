gašenje u tijeku

VIDEO Drama na Hvaru: Velika buktinja guta katamaran

I.V.

03.07.2026 u 18:51

Požar na katamaranu
Požar na katamaranu Izvor: Facebook / Autor: DVD Hvar
Bionic
Reading

Golema buktinja zahvatila je katamaran u petak popodne na području Starog Grada na Hvaru

DVD Hvar je objavio snimku požara na katamaranu. 'Vatrogasci su upućeni u ispomoć na gašenju požara na brodu u uvali Tiha. Brodom Lučke kapetanije prevezena su četiri vatrogasca s pripadajućom opremom za gašenje. U međuvremenu je izbio i požar na otvorenom prostoru kod sela Pitve', napisali su u objavi na društvenim mrežama.

Iz DVD-a Hvara potvrdili su za net.hr da akcija gašenja još traje.

'Zapalio se katamaran u uvali Tiha, akcija gašenja je u tijeku i za sad nemamo više informacija. U gašenje je otišlo desetak ljudi s brodovima vatrogasaca iz Starog Grada, Kapetanije, a na teren je upućeno i vozilo vatrogasaca i Kapetanije', kazali su.

Neslužbeno se doznaje da je na katamaranu bilo pet ljudi, među njima i članovi posade. Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da nema ozlijeđenih te da zasad nema onečišćenja mora.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
afera mimohod

afera mimohod

Plenković: U Pariz šaljemo policijske postrojbe. Milanović? 'On je proklizao'
obratio se na pantovčaku

obratio se na pantovčaku

Milanović: 'Prste i prljave šake dalje od Kundida. Tko ga spomene još jednom, za mene je kriminalac!'
STROŽE PROVJERE

STROŽE PROVJERE

Sabor izglasao velike promjene za taksi prijevoznike: 'Konačno je došao dan...'

najpopularnije

Još vijesti