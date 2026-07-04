Javio se kapetan 'jedrilice smrti' iz Splitskih vrata: 'Znali smo da ne možemo ništa'

Kapetan jedrilice koju je prije nešto više od dva tjedna u Splitskim vratima potopio katamaran, pritom usmrtivši četiri osobe, detaljno je opisao što se događalo

U pomorskoj nesreći koja se prije nešto više od dva tjedna dogodila u Splitskim vratima, poginulo je četvero Čeha s jedrilice u koju je udario katamaran. Istraga o uzrocima tragedije još uvijek traje. Prvi časnik katamarana bio je priveden, no nedugo zatim je pušten na slobodu. Zasad nema dokaza o tome tko ili što je skrivilo nesreću. Kapetan jedrilice je u razgovoru za češki portal Boatsafe otkrio što se tog dana događalo. Istaknuo je da su 14. lipnja oko 10 ujutro isplovili unajmljenom jedrilicom prema Splitskim vratima. Na plovilu je bilo osmero ljudi, a uvjeti za plovidbu gotovo idealni, s mirnim morem i slabim vjetrom.

Kao na filmu Za kormilom je neposredno prije sudara bio njegov dugogodišnji prijatelj Petr, koji je također bio iskusan skiper. Kapetan tvrdi da se zvuk katamarana nije čuo, a i sam brod je djelovao poprilično udaljen. "Stajao sam kod lijevog kormila, okrenut prema Petru, pa sam mogao vidjeti unatrag i sa strane", rekao je kapetan. Katamaran se vrlo brzo približavao, bez trubljenja i bez promjene smjera, dodao je. Shvatili su da im prijeti opasnost tek kad je brod bio na nekoliko stotina metara od njih. Doviknuo je Petru da skrene, no jedrilica pod jedrima nije mogla dovoljno brzo promijeniti smjer. Posljednjih 80 metara, katamaran je, po kapetanovim riječima, prešao za pet sekundi. "Znali smo da više ništa ne možemo učiniti. Samo sam, kao na filmu, vidio kako plovak udara dva metra od mene u brod i probija se dalje prema naprijed. U tom trenutku više nisam vidio Petra, nikada ga više nisam vidio. Ni prijateljicu Jiřinku i njezina supruga Petra. Ni poslije, ni u olupini, nigdje. A onda su te sekunde tekle kao u užasnom filmu", opisao je udar.

Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza







+5 Katamaran 'Krilo Eclipse' Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza