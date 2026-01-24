Ovo je najveća udaljenost s koje kamera za nadzor brzine može snimiti vozilo

Iako se često nagađa o vrlo velikim udaljenostima, stvarni domet kamera koje se koriste u prometnom nadzoru znatno je manji i jasno definiran tehničkim mogućnostima uređaja, piše Podravsk.hr

GATSO RT4

Fiksne kamere za nadzor brzine, kad govorimo o uređaju GATSO RT4, koje se najčešće postavljaju uz prometnice imaju domet mjerenja brzine do oko 100 metara.

U tom rasponu kamera može precizno izmjeriti brzinu vozila, snimiti jasnu fotografiju i zabilježiti registarsku oznaku. Minimalna udaljenost na kojoj sustav počinje s mjerenjem iznosi približno deset metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu ceste, već točno određeni segment.