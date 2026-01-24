tehničke mogućnosti

Ovo je najveća udaljenost s koje kamera za nadzor brzine može snimiti vozilo

V. B.

24.01.2026 u 08:47

Kamere za nadzor brzine
Kamere za nadzor brzine Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Bionic
Reading

Pitanje s koje udaljenosti kamera za nadzor brzine u Hrvatskoj može snimiti vozilo često zanima vozače, osobito one koji svakodnevno prolaze pored fiksnih kućišta uz ceste

Iako se često nagađa o vrlo velikim udaljenostima, stvarni domet kamera koje se koriste u prometnom nadzoru znatno je manji i jasno definiran tehničkim mogućnostima uređaja, piše Podravsk.hr

GATSO RT4

Fiksne kamere za nadzor brzine, kad govorimo o uređaju GATSO RT4, koje se najčešće postavljaju uz prometnice imaju domet mjerenja brzine do oko 100 metara.

U tom rasponu kamera može precizno izmjeriti brzinu vozila, snimiti jasnu fotografiju i zabilježiti registarsku oznaku. Minimalna udaljenost na kojoj sustav počinje s mjerenjem iznosi približno deset metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu ceste, već točno određeni segment.

vezane vijesti

Kamera ne snima neprekidno vozila koja joj se približavaju s velike udaljenosti. Iako se kućište može vidjeti izdaleka, sam uređaj aktivno bilježi prekršaj tek kada se vozilo nađe unutar zone mjerenja. To je područje u kojem su točnost očitanja i kvaliteta fotografije dovoljne za prekršajni postupak.

Zbog toga tvrdnje da fiksne kamere snimaju s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu točne kada je riječ o sustavima koji se pretežito koriste kod nas u prometu. Veći dometi mogu se odnositi na policijske radare ili laserske uređaje u mobilnim kontrolama, ali ne i na klasične kamere u stacionarnim kućištima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
j.d. vance

j.d. vance

Trumpov 'omraženi ulizica' osvaja bazu MAGA-e i potiho čisti put prema predsjedničkoj fotelji
RUSIJA NEMILOSRDNO UDARA

RUSIJA NEMILOSRDNO UDARA

Kijev je na rubu, javila se hrvatska veleposlanica: Noćni napadi su postali redoviti
'unutarnje rezerve'

'unutarnje rezerve'

Mađarski ministar navukao bijes oporbe i romske zajednice: 'Romi trebaju čistiti zahode'

najpopularnije

Još vijesti