Tuđmanovi mundiri, crveni baletani, avatari... Svakako su ih zvali u prošlosti, no tko su i što rade pripadnici Počasno-zaštitne bojne

Tuđmanovi mundiri, crveni baletani, ogledalo Hrvatske vojske, elitna postrojba, avatari… Svakako su ih zvali u posljednjih 30 godina. Riječ je o Počasno-zaštitnoj bojni Glavnog stožera Oružanih snaga. Postrojba, koja broji 300-tinjak pripadnika, ponovno je u fokusu javnosti nakon što je ministar obrane smijenio njezina zapovjednika uz glasno negodovanje predsjednika RH Zorana Milanovića. Oko ove postrojbe i ranije su se odvijala politička prepucavanja, posebice nakon smrti Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika koji ju je i oformio

Pripadnici Počasno-zaštitne bojne moraju biti visoko minimalno od 183 do 186 centimetara, a kod žena je taj prag 170 centimetara. Moraju imati izvanredno vojničko držanje i odličnu psihofizičku spremu.

Iako ova bojna ima niz odgovornih zadaća po pitanju zaštite predsjednika RH i najviših državnih dužnosnika, često je njezino značenje bio u sjeni tek jedne od zadaća, a to je svečano dočekivanje dužnosnika stranih država te smjena straže na Markovu trgu, omiljene turističke atrakcije.

'Tjelesna spremnost vojnika ove postrojbe na vrlo je visokoj razini, velika se pažnja posvećuje i prehrani vojnika te svim ostalim parametrima koji zahtijevaju najveću razinu spremnosti… Teretane su out, to su zastarjele metode vježbanja. Nama treba vojnik koji će moći podignuti svog ozlijeđenog kolegu, trčati s njim u rukama 200 metara, preskočiti jarak, puzati, odnosno biti u potpunosti spreman za nepredviđene situacije. Osnovni cilj je stvoriti snažnog, jakog, izdržljivog, mobilnog, fleksibilnog, koordiniranog i brzog hrvatskog vojnika', objašnjavao je narednik Delić.

Nakon Tuđmanove smrti i dolaskom na vlast Stjepana Mesića dolazi do preustroja Oružanih snaga, ukida se 1. hrvatski gardijski zbor te se osniva Počasno-zaštitna bojna.

No to se dolaskom Zorana Milanovića na Pantovčak opet mijenja. Tako on izbacuje crvene povijesne odore, smjena straže, kao turistička atrakcija, prepušta se Kravat pukovniji, a Počasno-zaštitna bojna dočekuje strane delegacije u svečanim vojnim odorama.