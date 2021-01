Trut: Navijači su smetali, glavinjali, pili i tukli se po terenu

Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite, iznio je neke teške optužbe na račun navijača

Zadnja dva dana se počinje postavljati pitanje je li reakcija države bila dobra i pravovremena te jesu li svi ljudi na vrijeme zbrinuti. Mnogi smatraju da je država reagirala tromo i sporo, a da nije bilo navijača i brojnih građana, koji su samoinicijativno došli u Petrinju, da bi situacija bila još gora.

Drugim riječima, mnogi smatraju da su civili - navijači, poduzetnici, obični građani - učinili više posla za stradalo stanovništvo od brojnih državnih služi koje se za to plaća.

Damir Trut u razgovoru za 24 sata kazao je da su navijači smetali.

"Civilna zaštita vam se temelji na nekom volonterizmu, ona vam ne treba na dnevnoj bazi. Kad se dogodi ovako velika katastrofa, onda vam treba Civilna zaštita jer samo preko volontiranja možete dobiti toliku količinu ljudi", govori Trut i dodaje da su mobilizirali ljude u par sati.

"To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600", objašnjava Trut.