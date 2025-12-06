RUSI: PALE SU KRHOTINE

Ukrajinci tvrde da su pogodili rafineriju duboko u ruskom teritoriju

B. S. / Hina

06.12.2025 u 17:21

Izvor: EPA / Autor: Dnipropetrovsk Regional State Administration handout HANDOUT
Ukrajinska vojska u subotu je objavila da je izvela novi napad na rusku naftnu industriju, ciljajući rafineriju u Rjazanju, oko 200 kilometara jugoistočno od Moskve.

Glavni stožer u Kijevu na društvenim je mrežama objavio da je otkriven pogodak na postrojenju, dodavši kako rafinerija opskrbljuje ruske oružane snage.

Guverner Rjazanske regije, Pavel Malkov Telegramu rekao je da su krhotine pale na područje industrijskog postrojenja, ali da nije bilo žrtava niti veće materijalne štete.

Preko noći je iznad tog područja oboreno 29 ukrajinskih dronova, kazao je guverner, dodavši da je oštećena jedna stambena zgrada, no da je požar koji je izbio na krovu brzo ugašen.

Međutim, neprovjereni videozapisi i fotografije koje kruže društvenim mrežama navodno prikazuju požar u području oko obližnje rafinerije nafte i pogodak u krov nebodera.

Rafinerija u Rjazanju pripada Rosnjeft grupi i već je stradala krajem listopada u napadu ukrajinskog drona.

Ukrajina se gotovo četiri godine brani od ruske invazije. Posljednjih je tjedana više puta napala rusku naftnu i plinsku industriju, nastojeći smanjiti zalihe goriva namijenjene vojsci i iscrpiti državne financije koje se koriste za nastavak rata.

