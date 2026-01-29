Trumpov 'car granice' gasi vatru u Minneapolisu: 'Molim se da se svi vrate kućama'

Tom Homan, visoki dužnosnik zadužen za akcije provođenja imigracijskih zakona u Minneapolisu prema uputi američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u četvrtak da će se savezni agenti usredotočiti na 'ciljane i strateške operacije provođenja zakona', u očitom udaljavanju od agresivnih taktika koje su izazvale nacionalno ogorčenje

Homan je rekao da namjerava smanjiti broj agenata raspoređenih u gradu, kojih je sada 3000 nakon, kako je rekao, produktivnih sastanaka s guvernerom Minnesote Timom Walzom, gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyjem i drugim lokalnim čelnicima. "Iako se ne slažemo oko svega, ovi su sastanci bili produktivna početna točka i radujem se daljnjim razgovorima s ključnim dionicima", napisao je Homan na društvenoj mreži X te dodao da se sve strane slažu da je "sigurnost zajednice najvažnija" i da se problemi ne mogu riješiti bez razgovora.

Today I met with Governor Walz, Mayor Frey, and top law enforcement officials to discuss the issues on the ground in Minnesota. We all agree that we need to support our law enforcement officers and get criminals off the streets. While we don’t agree on everything, these meetings… — Thomas D. Homan (@RealTomHoman) January 27, 2026

'Možemo bolje' Kako piše Sky News, Homan je poručio da je u Minnesotu poslan kako bi pronašao rješenja, a ne radi medijske pozornosti, te naglasio da će ondje ostati dok ne uspostavi "red i zakon". "Možemo bolje", rekao je. "Postigli smo značajne napretke, značajnu koordinaciju i suradnju, vidjet ćete ogromne promjene ovdje u ovom gradu", dodao je Homan. "Ne želim čuti da je sve što je ovdje učinjeno bilo savršeno. Ništa nikad nije savršeno i sve se može poboljšati. Radili smo na tome da ovu operaciju učinimo sigurnijom, učinkovitijom i u skladu s pravilima", rekao je novinarima.

Poruka prosvjednicima Uputa, koju je Reuters pregledao u srijedu, također nalaže službenicima ICE-a da ciljaju samo imigrante s kaznenim prijavama ili osudama, što je odstupanje od ranijih taktika koje su uključivale nasumično zaustavljanje ljudi na ulici od kojih se tražilo da predoče dokaz o legalnom boravku ili državljanstvu u SAD-u. Homan je poručio da prosvjednici imaju pravo demonstrirati, ali ih je zamolio da ostanu mirni. Neki Trumpovi dužnosnici rekli su da su prosvjednici u Minneapolisu plaćeni agitatori, bez ikakvih dokaza. "Ako vam se ne sviđa što ICE radi, umjesto da prosvjedujete ispred ove zgrade, idite prosvjedovati pred Kongres", rekao je, pojasnivši kako je Kongres taj koji treba mijenjati zakone po kojima agencija postupa.