Trumpov izaslanik ima plan za smirivanje Minneapolisa, gradonačelnik se pobunio

I.K./Hina

29.01.2026 u 13:27

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL
Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Minneapolis u četvrtak bi trebao javno predstaviti plan za vraćanje mira u grad koji se suprotstavlja administraciji nakon smrti medicinskog tehničara ubijenog u sukobu s federalnim agentima.

Tom Homan trebao bi govoriti u 8,00 sati po lokalnom vremenu (15 sati po srednjoeuropskom), dok se sukob između saveznih agencija i lokalnih vlasti kao i republikanske administracije i demokratske oporbe i dalje nastavlja.

Sjevernoamerička metropola, koja je postala simbol Trumpove antiimigracijske politike, i dalje je pogođena smrću dvoje Amerikanaca koje su upucali savezni agenti: Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara kojeg su u subotu ubili pripadnici Carinske i granične zaštite (CBP), i Renee Good, majke dvoje djece, također 37-godišnjakinje, koju je 7. siječnja ubila Imigracijska i carinska služba (ICE).

Predsjednički izaslanik hitno je poslan u Minneapolis ovog tjedna kako bi ponovno preuzeo kontrolu nad nestabilnom situacijom. Ali Donald Trump izmjenjuje izjave o smirivanju stanja i osvetoljubive riječi.

Trump obećao lagano smirivanje

Ubojstvo Prettija, 37-godišnjeg bijelca, medicinskog tehničara koji je radio u bolnici za veterane, rasplamsalo je napetosti zbog masovnog suzbijanja imigracije Trumpove administracije u gradovima pod demokratskom vlašću i izazvalo bijes nakon što su savezni dužnosnici za Prettijevu smrt okrivili njegove postupke, unatoč video snimkama koje pokazuju suprotno.

U srijedu je granična policija objavila da je suspendirala od subote dvojicu agenata umiješanih u smrti Alexa Prettija. Radi se o standardnoj proceduri, rekao je glasnogovornik za agenciju France presse.

Američki predsjednik, nakon što je obećao "lagano smirivanje" i djelomično povlačenje maskiranih muškaraca koji teroriziraju grad na Srednjem zapadu, američki predsjednik vratio se svojoj zapaljivoj retorici protiv demokratskog gradonačelnika Minneapolisa.

Tom Homan, Trumpov pseban izaslanik
Tom Homan, Trumpov pseban izaslanik Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO

Trump zaprijetio gradonačelniku Minneapolisa: 'Igra se vatrom'

Jacob Frey izjavio je da "neće provoditi savezne zakone" o imigraciji.

"Može li mu netko objasniti da je ova izjava vrlo ozbiljno kršenje zakona i da se igra vatrom?" objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Potraga za imigrantima bez dokumenata "nema nikakve veze sa sigurnošću ili imigracijom. To je politička odmazda i trebala bi zabrinuti sve u Americi", naglasio je gradonačelnik.

