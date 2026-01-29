Trumpov izaslanik ima plan za smirivanje Minneapolisa, gradonačelnik se pobunio

Tom Homan trebao bi govoriti u 8,00 sati po lokalnom vremenu (15 sati po srednjoeuropskom), dok se sukob između saveznih agencija i lokalnih vlasti kao i republikanske administracije i demokratske oporbe i dalje nastavlja.

Sjevernoamerička metropola, koja je postala simbol Trumpove antiimigracijske politike, i dalje je pogođena smrću dvoje Amerikanaca koje su upucali savezni agenti: Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara kojeg su u subotu ubili pripadnici Carinske i granične zaštite (CBP), i Renee Good, majke dvoje djece, također 37-godišnjakinje, koju je 7. siječnja ubila Imigracijska i carinska služba (ICE).

Predsjednički izaslanik hitno je poslan u Minneapolis ovog tjedna kako bi ponovno preuzeo kontrolu nad nestabilnom situacijom. Ali Donald Trump izmjenjuje izjave o smirivanju stanja i osvetoljubive riječi.