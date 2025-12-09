Trump zaprijetio susjednoj zemlji, od njih odmah traži jedan potez

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je zaprijetio da će Meksiku nametnuti dodatnih pet posto carina ako odmah ne osigura dodatnu vodu kako bi pomogao američkim poljoprivrednicima, optužujući zemlju da krši sporazum koji uređuje podjelu vode između susjeda.

Prema sporazumu, Meksiko mora poslati nešto više od 2 milijarde kubika vode u SAD iz Rio Grandea putem mreže međusobno povezanih brana i rezervoara svakih pet godina.

Trump je u objavi na društvenim mrežama rekao da Meksiko "duguje" SAD-u više od polovice te količine vode zbog kršenja sporazuma tijekom proteklih pet godina. Zahtijevao je da Meksiko pusti oko 250 milijuna kubika vode prije 31. prosinca, a još više "ubrzo nakon toga".

'Nepravda prema američkim poljoprivrednicima' Nedostatak vode šteti usjevima i stoci u Teksasu, rekao je Trump. "Zasad Meksiko ne reagira i to je vrlo nepravedno prema našim američkim poljoprivrednicima koji zaslužuju ovu prijeko potrebnu vodu", rekao je Trump.