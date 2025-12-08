sastanak čelnika

Plenković se zahvalio Macronu: Dodatno smo produbili strateško partnerstvo

I.V./Hina

08.12.2025 u 23:54

Premijer Andrej Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom
Premijer Andrej Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Premijer Andrej Plenković zahvalio je, na platformi Facebook, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu na pozivu u Francusku, istaknuvši kako vjeruje da će današnji susret pridonijeti jačanju brojnih veza Hrvatske i Francuske

"Naše strateško partnerstvo dodatno smo produbili potpisivanjem Akcijskog plana, kao i ugovora o suradnji u području obrane. Nakon nabave zrakoplova Rafalea, u Elizejskoj palači potpisali smo ugovor o nabavi samohodnih haubica Caesar - važan korak za naše oružane snage", napisao je premijer Plenković.

Naglasio je i da kao saveznice u okviru EU-a i NATO-a, Hrvatska i Francuska zagovaraju postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini, kojim se neće nagraditi agresora, nego poštovati ukrajinski suverenitet i temelje međunarodnog prava - dakle svega onoga na čemu je Europa i nastala.

Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia

"Razgovarali smo i o nadolazećem samitu Euco kojem će jedna od tema biti pitanje proširenja EU-a. Hrvatska je snažan zagovaratelj ovog procesa, posebno kod prijateljske i susjedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", naveo je hrvatski premijer.

Na kraju, naglasio je da se raduje nastavku dijaloga i putem samita članica Inicijative triju mora, te sastanku članica Eumed9, kojima Hrvatska dogodine predsjeda.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pravni izazov

pravni izazov

Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto
sezona traje

sezona traje

Čini vam se da gripa nikad nije bila jača? Imamo službene brojke: 'Sve je počelo neuobičajeno...'
stroža pravila

stroža pravila

Božinović se oglasio o mjerama koje će 'demotivirati' nezakonite dolaske

najpopularnije

Još vijesti