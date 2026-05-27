Trump raspalio po Omanu: 'Ili će se ponašati kao svi ostali, ili ćemo ih raznijeti'

Otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog tranzitnog pravca za oko 20 posto svjetske nafte, nametnulo se kao glavna smjernica u pregovorima o okončanju tromjesečnog američkog rata protiv Irana. Ta bliskoistočna država praktički je zatvorila plovni put ubrzo nakon što su je u veljači prvi put napali SAD i Izrael. Tjesnac je ostao blokiran čak i nakon što je predsjednik u travnju proglasio prekid vatre koji je bio uvjetovan time da ga Iran u potpunosti ponovno otvori.

'Oman će se ponašati baš kao i svi ostali ili ćemo ih morati raznijeti', rekao je novinarima u srijedu na sastanku kabineta u Bijeloj kući. 'Oni to razumiju. Bit će oni dobro', piše Politico .

Zbog toga globalne cijene plina i goriva rastu. Skoro pa nepostojeći tranzit kroz tjesnac potaknuo je strah od nadolazeće svjetske prehrambene krize, upozorila je prošlog tjedna UN-ova Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Oman, koji već dugo uživa u pozitivnim odnosima s Washingtonom, ali nije član Trumpovih Abrahamovih sporazuma, bio je ključni sugovornik u tajnim pregovorima s Iranom o njegovom nuklearnom programu, a odnedavno i u nastojanjima da se okonča rat između Teherana i Washingtona.

No, Trump je u srijedu ponovio svoj stav da Iran neće imati nikakvu kontrolu nad tim plovnim putem u sklopu mirovnog sporazuma za okončanje rata.

'Tjesnac mora biti otvoren za sve', rekao je. 'To su međunarodne vode. Nitko ih neće kontrolirati. Mi ćemo paziti na njih. Pazit ćemo na njih, ali nitko ih neće kontrolirati. To je dio pregovora koje vodimo.'



Bloomberg News prvi je izvijestio o razgovorima između iranskih i omanskih dužnosnika. Glasnogovornik omanskog veleposlanstva u Washingtonu nije odmah bio dostupan za komentar. Osoba koja se javila na glavni telefon u veleposlanstvu rekla je da je zatvoreno zbog Bajrama.