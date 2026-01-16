Trump zaprijetio carinama svim državama koje ne podupru zauzimanje Grenlanda

'Mogao bih uvesti carine zemljama ako ne pristanu na Grenland, jer nam Grenland treba zbog nacionalne sigurnosti', rekao je Trump na okruglom stolu o ruralnom zdravstvu u Bijeloj kući, javlja Sky News.

Trump je u više navrata rekao da SAD 'apsolutno' mora preuzeti Grenland, pojačavajući pritisak na Dansku, kojoj otok formalno pripada.