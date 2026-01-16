Trump zaprijetio carinama svim državama koje ne podupru zauzimanje Grenlanda

Donald Trump, predsjednik SAD-a, rekao je da bi mogao uvesti carine zemljama koje ne podrže njegov plan da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom
'Mogao bih uvesti carine zemljama ako ne pristanu na Grenland, jer nam Grenland treba zbog nacionalne sigurnosti', rekao je Trump na okruglom stolu o ruralnom zdravstvu u Bijeloj kući, javlja Sky News.
Trump je u više navrata rekao da SAD 'apsolutno' mora preuzeti Grenland, pojačavajući pritisak na Dansku, kojoj otok formalno pripada.
Ova izjava dolazi nakon sastanka u Bijeloj kući u srijedu, na kojem su sudjelovali danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen i grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt, zajedno s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom i potpredsjednikom JD Vanceom, ali i u trenutku kada je američki Vrhovni sud danas na svojoj internetskoj stranici naznačio da očekuje kako će u utorak objaviti dugo iščekivanu odluku o zakonitosti Trumpovih carina.
Pitanje je zahtijeva li predsjednikovo samostalno uvođenje carina odobrenje Kongresa.