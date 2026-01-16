Meloni zatražila od NATO-a koordiniranu prisutnost: 'Moramo održati zapadni svijet'

Američki predsjednik Donald Trump poziva na američku vlast nad Grenlandom kako bi se, kako kaže, spriječilo da ga okupiraju Rusija ili Kina .

Italija ima status promatrača u Arktičkom vijeću koje nadzire regiju od 2013. i ažurirala je svoju politiku zbog nedavnih napetosti između SAD-a i Danske oko Grenlanda, što je pojačalo fokus na to područje.

U pismu pročitanom na prezentaciji dokumenta talijanske vlade vezanog uz Arktik, Meloni je kazala da je regija postala sve važnija zbog razvoja novih pomorskih puteva i njezinih golemih "energetskih i mineralnih resursa."

Neuspjeli pregovori s Amerikancima oko Grenlanda

Otok, autonomni teritorij Danske, odbacio je Trumpovu ideju u pregovorima u Washingtonu ovog tjedna koji su pokazali "temeljne" razlike u viđenju tog pitanja.

"Mi smo promatrači u Arktičkom vijeću i uvijek smo imali poštovanja prema međunarodnom pravu, počevši od Konvencije UN-a o pravu mora", rekla je Meloni.

Talijanski politički dokument ukazuje na obnovljeni fokus Rusije na Arktik, što uključuje i jačanje njezine vojne prisutnosti.

Kina samu sebe proglasila 'bliskoarktičnom državom'

U dokumentu je također istaknut pokušaj Kine da podigne svoj arktički profil kao samoproglašena "bliskoarktična država", uključujući rastući interes za brodarstvo duž Sjeverne morske rute i bliže veze s Moskvom koje se protežu na vojna pitanja.

Rusija je rekla u četvrtak da zapadne zemlje nisu ponudile nikakve činjenice koje bi potkrijepile njihov argument da Moskva i Peking prijete Grenlandu.

Kina je zatražila od SAD-a u ponedjeljak da ne koristi druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje svojih vlastitih interesa.

Europljani već poslali vojnike na Grenland

Ovaj tjedan neke europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za što je talijanski ministar obrane Guido Crosetto rekao da ne razumije.

"Vjerujem, umjesto toga, da je u našem interesu održati zapadni svijet, slobodni svijet zajedno, te uvijek razmišljati i djelovati unutar okvira NATO-a i okvira UN-a."

U dokumentu se navodi da razvoj arktičkih brodskih ruta otvara "značajne izglede" za brodograditelje, uključujući talijanski Fincantieri, koji gradi plovila koja mogu funkcionirati u ekstremnim uvjetima.

"Moramo uspostaviti arktički poslovni forum koji uključuje sve naše glavne tvrtke", rekao je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.