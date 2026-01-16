Ministar o Grenlandu: '15 Talijana, 15 Francuza, 15 Nijemaca - zvuči kao početak vica'

'15 Talijana, 15 Francuza, 15 Nijemaca - zvuči kao početak vica', rekao je Crosetto o europskoj misiji.

'Grenland. Pitam se zašto. Putovanje?', rekao je u petak u Rimu.

Ovaj tjedan neke europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za što je talijanski ministar obrane rekao da ne razumije.

Trump želi preuzeti Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za sigurnost SAD-a zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.

Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje.