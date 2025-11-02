U TO JE I UVJEREN

Trump tvrdi: Kina neće ništa poduzimati oko Tajvana dok je on predsjednik

N. Sa. / Hina

02.11.2025 u 19:53

Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump, Xi Jinping Izvor: EPA / Autor: YONHAP
Predsjednik SAD-a Donald Trump, u intervjuu emitiranom u nedjelju na CBS-u, ustvrdio je da njegov kineski kolega Xi Jinping razumije 'posljedice' eventualne kineske invazije na Tajvan, odbivši odgovoriti hoće li Sjedinjene Države braniti otok u slučaju napada

'Znat ćete ako se to dogodi, a on razumije odgovor na to pitanje', odgovorio je Donald Trump u vezi intervencije Sjedinjenih Država u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan, dodajući da kineski čelnik razumije 'posljedice' takve intervencije.

Peking tvrdi da ima suverenitet nad otokom, dok je istodobno Washington i dalje najveći zagovornik njegove samostalnosti.

Ipak, Donald Trump je samo nekoliko dana ranije rekao da tijekom sastanka s Xi Jinpingom u četvrtak u Južnoj Koreji Tajvan 'uopće nije ni spomenut'. 'O toj temi se nije raspravljalo', dodao je. U intervjuu od petka, a emitiranom u nedjelju na CBS-ovoj emisiji '60 minuta', dodao je da ne može 'otkriti svoje tajne', navodeći da je 's drugom stranom u kontaktu'.

Američki predsjednik je također izjavio da su Xi Jinping i njegova delegacija 'otvoreno izjavili' da 'neće ništa poduzimati dok je Trump predsjednik, jer su svjesni posljedica'.

Samostalnost Tajvana i dalje je predmet spoticanja između Kine i Sjedinjenih Država, a to su pitanje, čini se, dvojica predsjednika izbjegavali tijekom posljednjeg sastanka, usredotočujući se radije na ublažavanje trgovinskog rata između Washingtona i Pekinga.

tportal
