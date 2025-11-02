Trump tvrdi: Kina neće ništa poduzimati oko Tajvana dok je on predsjednik

'Znat ćete ako se to dogodi, a on razumije odgovor na to pitanje', odgovorio je Donald Trump u vezi intervencije Sjedinjenih Država u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan , dodajući da kineski čelnik razumije 'posljedice' takve intervencije.

Ipak, Donald Trump je samo nekoliko dana ranije rekao da tijekom sastanka s Xi Jinpingom u četvrtak u Južnoj Koreji Tajvan 'uopće nije ni spomenut'. 'O toj temi se nije raspravljalo' , dodao je. U intervjuu od petka, a emitiranom u nedjelju na CBS-ovoj emisiji '60 minuta', dodao je da ne može 'otkriti svoje tajne', navodeći da je 's drugom stranom u kontaktu'.

Peking tvrdi da ima suverenitet nad otokom , dok je istodobno Washington i dalje najveći zagovornik njegove samostalnosti.

Američki predsjednik je također izjavio da su Xi Jinping i njegova delegacija 'otvoreno izjavili' da 'neće ništa poduzimati dok je Trump predsjednik, jer su svjesni posljedica'.

Samostalnost Tajvana i dalje je predmet spoticanja između Kine i Sjedinjenih Država, a to su pitanje, čini se, dvojica predsjednika izbjegavali tijekom posljednjeg sastanka, usredotočujući se radije na ublažavanje trgovinskog rata između Washingtona i Pekinga.