Trump tvrdi jedno, obavještajci drugo: Iran još ima velik broj projektila

Nakon mjesec dana intenzivnog sukoba između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, američke snage uspjele su uništiti tek dio iranskog raketnog i bespilotnog arsenala, pokazuju podaci američkih obavještajnih službi na koje se poziva Reuters

Prema toj procjeni, uništeno je oko trećine iranskih projektila, dok je dodatna trećina vjerojatno oštećena ili skrivena u podzemnim tunelima i bunkerima. Slična procjena odnosi se i na iranske bespilotne letjelice. Iran i dalje ima značajan arsenal Iako je velik dio projektila trenutačno nedostupan za upotrebu, Iran i dalje raspolaže značajnim zalihama. To je u suprotnosti s tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nedavno izjavio da Teheran ima ‘vrlo malo projektila’, kao i s ocjenama pojedinih američkih dužnosnika da je iranski balistički program gotovo neutraliziran. Za Iran je taj program ključan, prenosi Guardian.

Teheran ga smatra glavnim sredstvom odvraćanja, osobito s obzirom na vojnu nadmoć SAD-a i Izraela, koji se nalaze unutar dosega tih projektila. Napadi se nastavljaju unatoč udarima U proteklih mjesec dana Iran je koristio balističke projektile i bespilotne letjelice u napadima na Izrael, ali i na energetske i civilne ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Ti napadi uzrokovali su veliku štetu i dodatno uzdrmali globalno gospodarstvo. Iako je broj lansiranja u padu zbog intenzivnog bombardiranja, projektili i dalje uspijevaju probiti obranu i pogoditi ciljeve. Istodobno, Izrael, SAD i zemlje Zaljeva troše milijarde dolara na proturaketne sustave i iscrpljuju zalihe presretača.

+6 Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Podzemni tuneli otežavaju uništavanje Jedan od ključnih problema za američke i izraelske snage jest činjenica da Iran velik dio arsenala skriva u podzemnim objektima. ‘Ne znam hoćemo li ikada imati točan broj’, rekao je jedan američki dužnosnik, naglasivši da je procjena stvarnog stanja otežana upravo zbog takvih skloništa. Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da mreža tunela predstavlja ozbiljan izazov. ‘Metodično ih pronalazimo i uništavamo, bez zadrške’, poručio je ranije ovog mjeseca. Izrael cilja lansirne sustave Izrael je u svojoj zračnoj kampanji posebno usmjeren na lansirne sustave. Prema njihovim tvrdnjama, uništeno je oko 70 posto iranskih lansera, odnosno njih 335.