rat daleko od kraja

Trump tvrdi jedno, obavještajci drugo: Iran još ima velik broj projektila

L. F.

28.03.2026 u 19:38

Lansiranje iranskih balističkih raketa Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Nakon mjesec dana intenzivnog sukoba između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, američke snage uspjele su uništiti tek dio iranskog raketnog i bespilotnog arsenala, pokazuju podaci američkih obavještajnih službi na koje se poziva Reuters

Prema toj procjeni, uništeno je oko trećine iranskih projektila, dok je dodatna trećina vjerojatno oštećena ili skrivena u podzemnim tunelima i bunkerima. Slična procjena odnosi se i na iranske bespilotne letjelice.

Iran i dalje ima značajan arsenal

Iako je velik dio projektila trenutačno nedostupan za upotrebu, Iran i dalje raspolaže značajnim zalihama.

To je u suprotnosti s tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nedavno izjavio da Teheran ima ‘vrlo malo projektila’, kao i s ocjenama pojedinih američkih dužnosnika da je iranski balistički program gotovo neutraliziran. Za Iran je taj program ključan, prenosi Guardian.

vezane vijesti

Teheran ga smatra glavnim sredstvom odvraćanja, osobito s obzirom na vojnu nadmoć SAD-a i Izraela, koji se nalaze unutar dosega tih projektila.

Napadi se nastavljaju unatoč udarima

U proteklih mjesec dana Iran je koristio balističke projektile i bespilotne letjelice u napadima na Izrael, ali i na energetske i civilne ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Ti napadi uzrokovali su veliku štetu i dodatno uzdrmali globalno gospodarstvo.

Iako je broj lansiranja u padu zbog intenzivnog bombardiranja, projektili i dalje uspijevaju probiti obranu i pogoditi ciljeve.

Istodobno, Izrael, SAD i zemlje Zaljeva troše milijarde dolara na proturaketne sustave i iscrpljuju zalihe presretača.

Posljedice napada na Teheran
Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Podzemni tuneli otežavaju uništavanje

Jedan od ključnih problema za američke i izraelske snage jest činjenica da Iran velik dio arsenala skriva u podzemnim objektima.

‘Ne znam hoćemo li ikada imati točan broj’, rekao je jedan američki dužnosnik, naglasivši da je procjena stvarnog stanja otežana upravo zbog takvih skloništa.

Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da mreža tunela predstavlja ozbiljan izazov. ‘Metodično ih pronalazimo i uništavamo, bez zadrške’, poručio je ranije ovog mjeseca.

Izrael cilja lansirne sustave

Izrael je u svojoj zračnoj kampanji posebno usmjeren na lansirne sustave. Prema njihovim tvrdnjama, uništeno je oko 70 posto iranskih lansera, odnosno njih 335.

Iranski dronovi u tunelu Izvor: Screenshot / Autor: X

Iran je, međutim, rasporedio lansere diljem zemlje kako bi otežao njihovo otkrivanje i uništavanje.

Sjedinjene Države i Izrael ističu da je smanjenje iranskog raketnog kapaciteta jedan od glavnih ciljeva rata.

Washington je posljednjih dana dodatno pojačao vojnu prisutnost na Bliskom istoku, a razmatra se i moguća kopnena operacija na otoku Kharg, ključnom za izvoz nafte i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Trump je upozorio na trajni rizik čak i u slučaju velikog uspjeha.

‘Ako uništimo 99 posto projektila, jedan posto je neprihvatljiv – dovoljan je jedan projektil da pogodi brod vrijedan milijardu dolara’, rekao je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
USS Gerald R. Ford

Što se krije iza dolaska nosača u Split? Strani mediji pišu o požaru i problemima
neobična operacija

Rusi nasjeli na ukrajinske 'poklone': Nisu ni slutili što im zapravo stiže u paketima
SPASILI PSA

FOTO U moru intervencija koju su zbog nevremena odradili vatrogasci, ova je posebna

najpopularnije

Još vijesti