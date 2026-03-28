Iran ima poseban zahtjev, Amerikanci u nevjerici

Iran je u pregovorima o okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom iznio novi zahtjev – priznanje suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem, jednim od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu, piše CNN

Hormuški tjesnac već je godinama u središtu geopolitičkih napetosti, no aktualni sukob dodatno je naglasio njegovu važnost. Plovidba tim područjem gotovo je zaustavljena nakon iranskih napada, što je izazvalo poremećaje na globalnim energetskim tržištima i prisililo brojne zemlje na hitne mjere kako bi osigurale opskrbu. ‘Iran je pomalo iznenadio uspjeh vlastite strategije u Hormuškom tjesnacu – shvatili su koliko je jeftino i relativno lako držati globalno gospodarstvo za taoca’, rekla je Dina Esfandiary iz Bloomberg Economicsa. Dodala je da bi Teheran tu novu polugu moći mogao pokušati trajno iskoristiti.

Plan za naplatu prolaska Za razliku od ranijih pregovora, kada je Iran tražio ukidanje sankcija i pravo na nuklearnu tehnologiju, sada signalizira da želi i formalnu kontrolu nad tjesnacem. Iranski parlament razmatra zakon prema kojem bi države morale plaćati naknade za prolazak brodova kroz Hormuz, dok se u političkim krugovima govori o uspostavi ‘novog režima’ upravljanja tim područjem. Takav sustav omogućio bi Iranu da ograničava pristup protivnicima i poveže plovidbu s geopolitičkim odnosim, navodi CNN. Snažne reakcije Zapada Sjedinjene Države i saveznici već su reagirali. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi pokušaj naplate prolaza bio ‘protuzakonit, neprihvatljiv i opasan za cijeli svijet’. Ministri vanjskih poslova skupine G7 naglasili su ‘apsolutnu nužnost’ slobodne i sigurne plovidbe kroz tjesnac. Istodobno, novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei poručio je da se mogućnost blokade prolaza ‘mora nastaviti koristiti’, čime dodatno raste zabrinutost međunarodne zajednice.

Spor oko međunarodnog prava Stručnjaci upozoravaju da bi naplata prolaska predstavljala kršenje međunarodnog prava. ‘Nametanje tranzitnih pristojbi krši pravila o slobodnom prolazu kroz međunarodne tjesnace’, rekao je James Kraska, profesor pomorskog prava. Hormuški tjesnac, iako se nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana, prema međunarodnim pravilima mora ostati otvoren za slobodnu plovidbu. Iako Iran nije potpisnik Konvencije UN-a o pravu mora, većina njezinih odredbi smatra se općeprihvaćenim pravilom. Potencijal za milijarde dolara Unatoč pravnim preprekama, Iran procjenjuje da bi sustav naplate mogao donijeti znatne prihode. Kroz tjesnac dnevno prolazi oko 20 milijuna barela nafte. Kada bi se po tankeru naplaćivalo oko dva milijuna dolara, prihodi bi mogli dosegnuti oko 600 milijuna dolara mjesečno samo od nafte.