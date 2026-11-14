Nova Jalta na pomolu? Tri svjetska moćnika mogla bi prekrojiti globalni poredak

Američki predsjednik Donald Trump, ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski čelnik Xi Jinping trebali bi se sljedećeg tjedna sastati u Kini, a njihov susret već izaziva ozbiljnu zabrinutost u Ukrajini i dijelu Europe. Strahuje se da bi trojica najmoćnijih svjetskih čelnika mogla pokušati dogovoriti novu podjelu sfera utjecaja, nalik povijesnom summitu na Jalti 1945. godine

Kako u analizi za britanski Guardian piše Patrick Wintour, vanjskopolitički urednik tog lista, mogući trilateralni susret na marginama summita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u kineskom Shenzhenu mogao bi imati posljedice daleko izvan odnosa Washingtona, Moskve i Pekinga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski među onima je koji upozoravaju na opasnost od svojevrsne 'Jalte 2.0', odnosno dogovora velikih sila kojim bi se odlučivalo o sudbini drugih država. Zabrinutost ne postoji samo u Kijevu. Slične bojazni prisutne su u istočnoeuropskim i baltičkim zemljama, ali i na Tajvanu. Razlog je isti: mogućnost da sigurnost manjih država postane dio šire geopolitičke trgovine.

Putin želi novu podjelu svjetskog utjecaja Prema Wintourovoj analizi, Putin već dulje vrijeme zagovara međunarodni sigurnosni poredak u kojem bi najveće sile imale presudnu ulogu u određivanju pravila, uključujući sigurnosne odnose na europskom kontinentu. Takav pristup podsjeća na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, kada su pobjedničke sile odlučivale o političkoj budućnosti Europe. Ruski glavni pregovarač Vladimir Medinski nedavno je otvoreno govorio o ambiciji stvaranja novog europskog sigurnosnog sustava. 'Zadatak je stvoriti sveobuhvatan sigurnosni sustav u Europi koji će postati nova, suvremena Jalta ili Potsdam', izjavio je Medinski za rusku televiziju. Dodao je da bi takav dogovor, prema ruskoj zamisli, mogao osigurati dugotrajnu stabilnost na europskom kontinentu. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova također je izrazila nadu da bi predstojeći summit mogao pridonijeti stabilizaciji međunarodnih odnosa. No u Kijevu se takve poruke ne doživljavaju kao jamstvo mira. Ukrajinske vlasti strahuju da bi Moskva mogla pokušati iskoristiti sastanak kako bi dobila međunarodno prihvaćanje svojih zahtjeva, osobito kada je riječ o teritoriju i budućim sigurnosnim ograničenjima za Ukrajinu.

Zašto svi ponovno govore o Jalti? U veljači 1945. američki predsjednik Franklin D. Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski vođa Josif Staljin sastali su se na Jalti, na Krimu, kako bi razgovarali o završetku Drugog svjetskog rata i poslijeratnom uređenju Europe. Iako su saveznici tada raspravljali o budućnosti oslobođenih zemalja, u dijelu istočne i srednje Europe sastanak je ostao simbol političkih dogovora koji su velikim silama omogućili presudan utjecaj na sudbinu manjih država. Posebno je osjetljivo bilo pitanje Poljske. Roosevelt je želio osigurati sovjetsku potporu stvaranju Ujedinjenih naroda i završnim operacijama protiv Japana, dok je Churchill pokušavao zaštititi poljsku neovisnost. Staljin je, međutim, već imao vojnu prednost na terenu jer je Crvena armija kontrolirala velik dio istočne Europe. Premda su na Jalti dogovorena načela koja su uključivala pravo oslobođenih naroda na političko samoodređenje, poslijeratna stvarnost za mnoge zemlje bila je drukčija. Poljska i druge države istočne Europe postupno su završile unutar sovjetske sfere utjecaja. Američki predsjednik George W. Bush 2005. godine, tijekom posjeta Latviji, kritizirao je nasljeđe Jalte, upozorivši da je sloboda manjih država bila žrtvovana u pokušaju postizanja stabilnosti. Trumpov pogled na svijet zabrinjava europske saveznike Wintour piše da je Trumpova vanjska politika znatno bliža konceptu podjele svijeta na velike sfere utjecaja nego tradicionalnom američkom pristupu koji naglašava savezništva i zajednička međunarodna pravila. U američkoj strategiji nacionalne sigurnosti iz 2025. posebna je pozornost posvećena zapadnoj hemisferi kao području ključnih američkih interesa. Takvo razmišljanje otvara pitanje hoće li Washington biti spreman prihvatiti da Rusija i Kina imaju slične ambicije u svojim susjedstvima. Za Ukrajinu bi to bilo posebno opasno ako bi se njezina sigurnost i teritorijalni integritet počeli promatrati kao pitanje odnosa velikih sila, a ne kao pitanje međunarodnog prava i suvereniteta. Ipak, sam susret Trumpa, Putina i Xija ne znači da je dogovor o podjeli utjecaja već postignut ili da je takav sporazum uopće na dnevnom redu. Neizvjesno je koliko će razgovori biti sadržajni i hoće li kineska strana pristati na ambiciozne ruske prijedloge.

Kina se našla u neočekivano snažnoj poziciji Posebno zanimljiv dio Guardianove analize odnosi se na položaj Kine. Dok Rusija pokušava pronaći izlaz iz dugotrajnog rata protiv Ukrajine, Sjedinjene Države suočavaju se s posljedicama vlastitih vojnih operacija protiv Irana. Obje države imaju razloga tražiti kinesku diplomatsku pomoć. Peking, međutim, nema isti interes u svim krizama. Profesor Minghao Zhao sa Sveučilišta Fudan, govoreći na konferenciji u Abu Dhabiju, ocijenio je da su i ruska invazija na Ukrajinu i američki rat protiv Irana rezultat pogrešnih strateških odluka njihovih predsjednika. Kina, prema njegovu viđenju, sada pokušava upravljati posljedicama sukoba koje sama nije započela. Za kinesko gospodarstvo osobito je važna stabilnost Bliskog istoka i nesmetan protok nafte pomorskim pravcima. Zato Peking ima razloga pomoći u smirivanju sukoba s Iranom, uključujući pronalaženje rješenja koje bi omogućilo sigurniju plovidbu ključnim energetskim koridorima.

Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL







+15 Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL