Tisuće ljudi prosvjeduju u Francuskoj protiv zakona koji nazivaju 'dozvolom za ubijanje'

Francusku je u subotu zahvatio novi val prosvjeda protiv visokih troškova života, uz zahtjeve za većim plaćama, boljim uvjetima u obrazovanju i zaštitom građanskih sloboda. Diljem zemlje održavaju se deseci okupljanja, a u Parizu su se prosvjednici različitih pokreta okupili u zajedničkoj povorci.

Riječ je o petoj suboti prosvjeda protiv visokih troškova života, koje od sredine listopada organizira koordinacija pokreta Žutih prsluka uz potporu različitih sindikata, studentskih organizacija i udruga za zaštitu ljudskih prava, navodi Le Monde. Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, do 14 sati u zemlji je zabilježeno 55 prosvjednih akcija na kojima je sudjelovalo oko 8900 ljudi. U taj broj nisu bili uključeni sudionici pariškog prosvjeda. Policija je do istog vremena privela 23 osobe, a sigurnosne službe ocijenile su da je stanje u zemlji uglavnom mirno i pod nadzorom.

Velika povorka krenula ulicama Pariza U francuskoj prijestolnici prosvjednici su se nešto poslije 14 sati okupili na Trgu Republike, odakle su krenuli prema Trgu Nacije, prolazeći pokraj Bastille. Za razliku od prethodne subote, kada su Žuti prsluci pokušali organizirati zasebno okupljanje na Trgu Concorde, ovaj su se put pridružili zajedničkom prosvjedu sindikata, studenata i organizacija civilnog društva. Organizatori su trasu odabrali i kako bi obiteljima s djecom omogućili da ranije napuste povorku te izbjegnu moguće sukobe s policijom tijekom njezina završetka. Francuske sigurnosne službe uoči prosvjeda procjenjivale su da bi se u Parizu moglo okupiti između 30.000 i 60.000 ljudi.

Prosvjeduju protiv zakona koji nazivaju 'dozvolom za ubijanje' Jedan od glavnih razloga današnjeg okupljanja protivljenje je prijedlogu zakona kojim bi se u određenim okolnostima uvela zakonska pretpostavka opravdanosti uporabe vatrenog oružja pripadnika policije i žandarmerije. Organizacije za zaštitu ljudskih prava taj prijedlog nazivaju 'dozvolom za ubijanje', upozoravajući da bi mogao otežati utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika u slučajevima uporabe oružja. Njihovi protivnici, uključujući policijske sindikate i dio političkih stranaka, smatraju da je potrebno osigurati snažniju pravnu zaštitu policajcima pri obavljanju službenih zadaća. Prijedlog zakona već je u srpnju prošao Nacionalnu skupštinu, a njegovo razmatranje u Senatu najavljeno je za 19. studenoga. Prosvjedi protiv tog zakonskog prijedloga održani su i 20. rujna, kada je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, diljem Francuske sudjelovalo gotovo 50.000 ljudi.

Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia







+7 Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia