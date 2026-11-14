Tisuće ljudi prosvjeduju u Francuskoj protiv zakona koji nazivaju 'dozvolom za ubijanje'

Francusku je u subotu zahvatio novi val prosvjeda protiv visokih troškova života, uz zahtjeve za većim plaćama, boljim uvjetima u obrazovanju i zaštitom građanskih sloboda. Diljem zemlje održavaju se deseci okupljanja, a u Parizu su se prosvjednici različitih pokreta okupili u zajedničkoj povorci.
Riječ je o petoj suboti prosvjeda protiv visokih troškova života, koje od sredine listopada organizira koordinacija pokreta Žutih prsluka uz potporu različitih sindikata, studentskih organizacija i udruga za zaštitu ljudskih prava, navodi Le Monde.
Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, do 14 sati u zemlji je zabilježeno 55 prosvjednih akcija na kojima je sudjelovalo oko 8900 ljudi. U taj broj nisu bili uključeni sudionici pariškog prosvjeda.
Policija je do istog vremena privela 23 osobe, a sigurnosne službe ocijenile su da je stanje u zemlji uglavnom mirno i pod nadzorom.
Velika povorka krenula ulicama Pariza
U francuskoj prijestolnici prosvjednici su se nešto poslije 14 sati okupili na Trgu Republike, odakle su krenuli prema Trgu Nacije, prolazeći pokraj Bastille. Za razliku od prethodne subote, kada su Žuti prsluci pokušali organizirati zasebno okupljanje na Trgu Concorde, ovaj su se put pridružili zajedničkom prosvjedu sindikata, studenata i organizacija civilnog društva.
Organizatori su trasu odabrali i kako bi obiteljima s djecom omogućili da ranije napuste povorku te izbjegnu moguće sukobe s policijom tijekom njezina završetka.
Francuske sigurnosne službe uoči prosvjeda procjenjivale su da bi se u Parizu moglo okupiti između 30.000 i 60.000 ljudi.
Prosvjeduju protiv zakona koji nazivaju 'dozvolom za ubijanje'
Jedan od glavnih razloga današnjeg okupljanja protivljenje je prijedlogu zakona kojim bi se u određenim okolnostima uvela zakonska pretpostavka opravdanosti uporabe vatrenog oružja pripadnika policije i žandarmerije.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava taj prijedlog nazivaju 'dozvolom za ubijanje', upozoravajući da bi mogao otežati utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika u slučajevima uporabe oružja.
Njihovi protivnici, uključujući policijske sindikate i dio političkih stranaka, smatraju da je potrebno osigurati snažniju pravnu zaštitu policajcima pri obavljanju službenih zadaća.
Prijedlog zakona već je u srpnju prošao Nacionalnu skupštinu, a njegovo razmatranje u Senatu najavljeno je za 19. studenoga. Prosvjedi protiv tog zakonskog prijedloga održani su i 20. rujna, kada je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, diljem Francuske sudjelovalo gotovo 50.000 ljudi.
Na ulicama i sindikati, studenti te udruge za zaštitu djece
Osim protivljenja policijskom zakonodavstvu, prosvjednike povezuju zahtjevi za povećanjem plaća, poboljšanjem kupovne moći i većim ulaganjima u obrazovanje. Posebno se ističu organizacije koje se bore protiv nasilja nad djecom i adolescentima, upozoravajući na probleme u školama, socijalnoj skrbi i pravosudnom sustavu.
Claire Bourdille, osnivačica kolektiva za zaštitu djece Collectif enfantiste, ocijenila je da je riječ o neuobičajeno širokom povezivanju različitih društvenih pokreta. Prema njezinim riječima, Francuska prolazi kroz višestruku institucionalnu i društvenu krizu, zbog čega se prosvjedni zahtjevi više ne mogu svesti samo na jednu temu.
Prosvjedima su se pridružile i sindikalne organizacije, među kojima FSU, CGT i FO, iako nisu svi sindikati uputili poziv na nacionalnu mobilizaciju.
U Toulouseu se sukobile brojke organizatora i policije
Okupljanja se održavaju i u drugim velikim francuskim gradovima, uključujući Bordeaux, Marseille, Rennes i Toulouse.
U Toulouseu je tijekom prijepodneva održan prosvjed koji je prošao bez incidenata. Prema organizatorima, sudjelovalo je oko 6000 ljudi, dok je lokalna prefektura procijenila da ih je bilo 1800.
U Marseilleu su bila predviđena dva odvojena okupljanja, dok je u Lyonu organiziran prosvjed posvećen mladima i klimatskim promjenama.
U pojedinim gradovima lokalne vlasti ograničile su kretanje povorki ili njihovo održavanje u središnjim gradskim zonama.
Prosvjedi slabiji nego na vrhuncu mobilizacije
Iako se nezadovoljstvo nastavlja, današnji podaci upućuju na slabiji odaziv nego na vrhuncu prosvjednog vala. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, 17. listopada do 14 sati na 198 prosvjednih akcija sudjelovalo je oko 67.000 ljudi.
Prošle subote u isto vrijeme zabilježeno je oko 7000 sudionika na 68 okupljanja, dok ih je ove subote bilo oko 8900 na 55 akcija, bez pariškog prosvjeda.
Predstavnici sindikata priznaju da se nakon gotovo mjesec i pol dana mobilizacije među dijelom sudionika osjeća zamor.
Karl Ghazi, predstavnik sindikata CGT u Parizu, ocijenio je da se današnji prosvjedi razlikuju od prethodnih jer su više usmjereni na zaštitu djece i protivljenje prijedlogu zakona o policijskim ovlastima.
U utorak slijedi novi val štrajkova
Današnji prosvjedi nisu kraj mobilizacije. Za utorak, 17. studenoga, najavljen je novi dan štrajkova i demonstracija na poziv sindikata CGT, kojem se u javnom sektoru pridružio i CFDT. Povod je odluka francuske vlade da ne poveća vrijednost obračunske osnovice za plaće državnih službenika.
Francuske vlasti zasad poručuju da sigurnosne službe drže situaciju pod nadzorom, no širok raspon prosvjednih zahtjeva pokazuje da nezadovoljstvo gospodarskim i društvenim stanjem u zemlji ne jenjava.