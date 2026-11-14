TRGOVINSKI DOGOVOR

SAD i Kina pregovaraju iza kulisa: Na stolu carine od 30 milijardi dolara

I.H./Hina

14.11.2026 u 15:16

Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Annabelle Gordon / POOL
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Sjedinjene Države i Kina održale su konzultacije o trgovinskim pitanjima samo nekoliko dana prije planiranog sastanka njihovih čelnika, Donalda Trumpa i Xija Jinpinga

Prvi sastanak zajedničkog trgovinskog vijeća održan je u petak, objavilo je u subotu kinesko Ministarstvo trgovine. Razgovori su vođeni putem videoveze.

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Raspravljalo se o mogućem smanjenju carina u vrijednosti od 30 milijardi dolara, trgovini poljoprivrednim proizvodima i drugim temama, objavilo je ministarstvo, opisavši razmjenu mišljenja kao "otvoren, temeljit i konstruktivan" sastanak. Konkretni rezultati sastanka trgovinskog vijeća još nisu poznati.

Xi Jinping i Donald Trump
Xi Jinping i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW / POOL

Ovaj bilateralni trgovinski mehanizam dogovoren je u svibnju na sastanku Trumpa i Xija u Pekingu, a razrađen je na naknadnom sastanku u Washingtonu u rujnu.

Kako je objavila Bijela kuća, dvojica čelnika ponovno će se sastati u četvrtak na marginama samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Shenzhenu.

Predviđen je i prvi trilateralni sastanak u kojemu će sudjelovati i ruski predsjednik Vladimir Putin.

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