Odluka je pala: Europa dogovorila tko će pregovarati s Putinom

Europski čelnici postigli su dogovor o tome tko će predstavljati Europu u budućim pregovorima o završetku rata u Ukrajini. Za pregovaračkim stolom bit će predstavnici pet država – Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Poljske – uz predstavnike Europske komisije i Europskog vijeća, javlja Politico.

Dogovor je postignut na samitu europskih čelnika u Dublinu, nakon višotjednih nesuglasica oko toga tko bi trebao govoriti u ime Europe u razgovorima o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.

Riječ je o formatu E5, koji okuplja pet najvećih europskih država na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost. Njima će se u pregovorima pridružiti predstavnici dviju ključnih institucija Europske unije.