Odluka je pala: Europa dogovorila tko će pregovarati s Putinom

Dogovor je postignut na samitu europskih čelnika u Dublinu, nakon višotjednih nesuglasica oko toga tko bi trebao govoriti u ime Europe u razgovorima o okončanju ruske agresije na Ukrajinu
Europski čelnici postigli su dogovor o tome tko će predstavljati Europu u budućim pregovorima o završetku rata u Ukrajini. Za pregovaračkim stolom bit će predstavnici pet država – Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Poljske – uz predstavnike Europske komisije i Europskog vijeća, javlja Politico.
Dogovor je postignut na samitu europskih čelnika u Dublinu, nakon višotjednih nesuglasica oko toga tko bi trebao govoriti u ime Europe u razgovorima o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
Riječ je o formatu E5, koji okuplja pet najvećih europskih država na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost. Njima će se u pregovorima pridružiti predstavnici dviju ključnih institucija Europske unije.
Odluka stiže u trenutku kada Kijev sve snažnije inzistira na tome da Europa dobije stalno mjesto za pregovaračkim stolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je, tijekom sastanaka sa svjetskim čelnicima u Dublinu, pozvao europske vlade da se aktivnije uključe u mirovni proces.
'Moramo osigurati da Europa postane redovit dio ovih pregovora', poručio je Zelenski.
Raspravu je dodatno potaknula izjava američkog izaslanika Stevea Witkoffa, koji je dan ranije rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za sudjelovanje Europe u sljedećem krugu razgovora. Jedno od glavnih pitanja dosad je bilo upravo kako uključiti europske države u proces koji uvelike oblikuju Washington, Moskva i Kijev.
Costa: Važno je da Europa govori jednim glasom
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa odbacio je mogućnost da dogovor o sudjelovanju pet država i institucija EU-a znači odustajanje od zajedničkog europskog nastupa. Objasnio je da nema proturječja između nastojanja da Europa govori jednim glasom i toga da je za pregovaračkim stolom zastupa više predstavnika.
'Bitno je imati tim i govoriti jednim glasom', rekao je Costa, podsjetivši da je i američki predsjednik Donald Trump za vođenje pregovora zadužio dvojicu izaslanika, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.
Njemačka vlada pozdravila je dogovor, ocijenivši ga potvrdom dosadašnjeg pristupa pregovorima.
'Njemačka vlada pozdravlja ovu odluku i vidi je kao potvrdu dosadašnjeg pregovaračkog pristupa', rekao je glasnogovornik njemačke vlade.
'Sada je važno usredotočiti se na sadržaj mirovnog sporazuma', dodao je.