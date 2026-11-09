Trump, Putin i Xi za istim stolom? Sprema se susret koji bi mogao odjeknuti svijetom

Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost zajedničkog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim čelnikom Xi Jinpingom tijekom summita u Kini sljedećeg tjedna. Trojica čelnika mogla bi razgovarati o završetku rata u Iranu, nuklearnom razoružanju, ali i drugim ključnim međunarodnim pitanjima

Trump je jučer novinarima rekao da očekuje susret s Putinom i Xijem na summitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC), koji će se održati 18. i 19. studenoga u kineskom gradu Shenzhenu. 'Idem u Kinu i mislim da će jedan od sastanaka biti s predsjednikom Putinom i predsjednikom Xijem. To će biti zanimljivo', izjavio je Trump. Pojasnio je i o kojim bi temama trojica čelnika mogla razgovarati. 'Razgovarat ćemo o mnogim stvarima, uključujući nuklearno razoružanje. Ali razgovarat ćemo i o drugim pitanjima. Pokušavamo okončati rat u Iranu', rekao je američki predsjednik. Bude li održan, bio bi to prvi takav zajednički susret trojice čelnika, u trenutku kada su međunarodni odnosi obilježeni ratovima u Ukrajini i Iranu te napetostima između najvećih svjetskih sila, prenosi Euronews.

President Trump said that he thinks that he will meet with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin next week at an APEC summit in China https://t.co/2sOreNo0pt https://t.co/qxDASuEWi3 — Reuters (@Reuters) November 9, 2026

Kremlj potvrdio da se sastanak priprema Mogućnost trostranog sastanka ranije je potvrdila i Moskva. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je 21. listopada da nijedna od triju država nije odbacila prijedlog te da kineska strana razmatra uključivanje sastanka u program summita ako okolnosti to dopuste. Nekoliko dana poslije Ušakov je rekao da su Moskva, Washington i Peking načelno spremni za sastanak te da su pripreme počele. Ipak, nije bilo dogovora o njegovu konačnom formatu i dnevnom redu. Prema pisanju Wall Street Journala, inicijativa za održavanje trostranog sastanka potekla je od Putina, koji bi razgovore želio iskoristiti za postizanje sporazuma o završetku rata u Ukrajini pod uvjetima povoljnima za Moskvu. Takva mogućnost otvara i pitanje sudjelovanja Ukrajine u pregovorima o njezinoj budućnosti. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ranije je kritizirao ideju da o završetku rata razgovaraju čelnici SAD-a, Rusije i Kine bez ukrajinskih predstavnika.

Putin bi mogao najviše profitirati od susreta Analitičari upozoravaju da bi susret mogao imati veliko simbolično značenje, čak i ako ne rezultira konkretnim dogovorima. Danny Russel, bivši visoki dužnosnik američkog State Departmenta tijekom administracije Baracka Obame, smatra da bi Putin mogao imati najviše diplomatske koristi od zajedničkog pojavljivanja s Trumpom i Xijem. Prema njegovoj ocjeni, Rusija je glavni zagovornik takvog sastanka jer bi ruskom predsjedniku omogućio povratak za stol s čelnicima dviju vodećih svjetskih sila. Za Moskvu bi to bio važan diplomatski uspjeh nakon godina međunarodne izolacije izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine. S druge strane, američki predsjednik sastanak bi mogao predstaviti kao dio svojih nastojanja da posreduje u završetku međunarodnih sukoba. Trump je nedavno u intervjuu za CBS-ovu emisiju '60 Minutes' izjavio da vjeruje kako je dogovor o završetku rata u Ukrajini blizu, dodavši da bi Ukrajina nakon sporazuma mogla izgledati 'malo drukčije'. Nije, međutim, objasnio na kakve konkretne promjene misli.

Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL







+15 Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL