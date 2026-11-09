Trump, Putin i Xi za istim stolom? Sprema se susret koji bi mogao odjeknuti svijetom

Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost zajedničkog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim čelnikom Xi Jinpingom tijekom summita u Kini sljedećeg tjedna. Trojica čelnika mogla bi razgovarati o završetku rata u Iranu, nuklearnom razoružanju, ali i drugim ključnim međunarodnim pitanjima
Trump je jučer novinarima rekao da očekuje susret s Putinom i Xijem na summitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC), koji će se održati 18. i 19. studenoga u kineskom gradu Shenzhenu.
'Idem u Kinu i mislim da će jedan od sastanaka biti s predsjednikom Putinom i predsjednikom Xijem. To će biti zanimljivo', izjavio je Trump.
Pojasnio je i o kojim bi temama trojica čelnika mogla razgovarati. 'Razgovarat ćemo o mnogim stvarima, uključujući nuklearno razoružanje. Ali razgovarat ćemo i o drugim pitanjima. Pokušavamo okončati rat u Iranu', rekao je američki predsjednik.
Bude li održan, bio bi to prvi takav zajednički susret trojice čelnika, u trenutku kada su međunarodni odnosi obilježeni ratovima u Ukrajini i Iranu te napetostima između najvećih svjetskih sila, prenosi Euronews.
Kremlj potvrdio da se sastanak priprema
Mogućnost trostranog sastanka ranije je potvrdila i Moskva. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je 21. listopada da nijedna od triju država nije odbacila prijedlog te da kineska strana razmatra uključivanje sastanka u program summita ako okolnosti to dopuste.
Nekoliko dana poslije Ušakov je rekao da su Moskva, Washington i Peking načelno spremni za sastanak te da su pripreme počele. Ipak, nije bilo dogovora o njegovu konačnom formatu i dnevnom redu.
Prema pisanju Wall Street Journala, inicijativa za održavanje trostranog sastanka potekla je od Putina, koji bi razgovore želio iskoristiti za postizanje sporazuma o završetku rata u Ukrajini pod uvjetima povoljnima za Moskvu.
Takva mogućnost otvara i pitanje sudjelovanja Ukrajine u pregovorima o njezinoj budućnosti. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ranije je kritizirao ideju da o završetku rata razgovaraju čelnici SAD-a, Rusije i Kine bez ukrajinskih predstavnika.
Putin bi mogao najviše profitirati od susreta
Analitičari upozoravaju da bi susret mogao imati veliko simbolično značenje, čak i ako ne rezultira konkretnim dogovorima.
Danny Russel, bivši visoki dužnosnik američkog State Departmenta tijekom administracije Baracka Obame, smatra da bi Putin mogao imati najviše diplomatske koristi od zajedničkog pojavljivanja s Trumpom i Xijem.
Prema njegovoj ocjeni, Rusija je glavni zagovornik takvog sastanka jer bi ruskom predsjedniku omogućio povratak za stol s čelnicima dviju vodećih svjetskih sila.
Za Moskvu bi to bio važan diplomatski uspjeh nakon godina međunarodne izolacije izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.
S druge strane, američki predsjednik sastanak bi mogao predstaviti kao dio svojih nastojanja da posreduje u završetku međunarodnih sukoba. Trump je nedavno u intervjuu za CBS-ovu emisiju '60 Minutes' izjavio da vjeruje kako je dogovor o završetku rata u Ukrajini blizu, dodavši da bi Ukrajina nakon sporazuma mogla izgledati 'malo drukčije'. Nije, međutim, objasnio na kakve konkretne promjene misli.
Kina želi diplomatski uspjeh, ali bez dodatnih obveza
Za kineskog predsjednika Xi Jinpinga susret bi bio prilika da Peking potvrdi svoju važnu ulogu u međunarodnoj diplomaciji. Međutim, Kina ima vlastite interese i ne želi nužno preuzeti odgovornost za rješavanje sukoba u kojima su izravno uključene druge sile.
'Mislim da će se sastanak održati. Pitanje je njegova formata i sadržaja. Kina želi sliku, ali ne i troškove', ocijenila je Sun Yun, direktorica programa za Kinu u američkom istraživačkom centru Stimson Center.
Susret bi se održao u osjetljivom trenutku za američko-kineske odnose. Washington i Peking nastoje održati krhko trgovinsko primirje koje istječe u siječnju, a Trump bi se sa Xijem tijekom posjeta Kini trebao sastati treći put ove godine. Kinesko vodstvo pritom nastoji izbjeći situaciju u kojoj bi zbog razgovora s Putinom i Trumpom moralo zauzeti čvršća stajališta o ratu u Ukrajini ili Iranu.
Povijesni susret ili tek zajednička fotografija?
Craig Singleton, viši direktor programa za Kinu u američkoj Zakladi za obranu demokracija, upozorava da bi sastanak mogao završiti bez značajnijih političkih rezultata. Prema njegovoj procjeni, zajedničko pojavljivanje trojice čelnika moglo bi Putinu donijeti diplomatsku korist, ali ne mora značiti i stvarni pomak u pregovorima.
'Spektakl može biti povijestan, a da pritom ne donese ništa osobito značajno', ocijenio je Singleton.