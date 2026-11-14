Iza rešetaka, ali ne odustaju: Sedam gradonačelnika pridružilo se Erdoganovoj oporbi

Sedam gradonačelnika, pritvorenih u Turskoj u slučajevima koje smatraju politički motiviranima, pridružilo se Novoj stranci, vodećoj oporbenoj stranci turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, objavio je u subotu njezin čelnik

Na otvaranju prvog kongresa stranke Yeni Parti (Nova stranka), koju je osnovao u srpnju i za čije se predsjedništvo natječe ovog vikenda, Özgür Özel pročitao je pismo koje je napisalo sedam pritvorenih gradonačelnika, od kojih je šest iz istanbulskih okruga.

Između redaka poručuju da su iza rešetaka jer su, unatoč pritiscima vlasti, odbili prepustiti svoje gradske uprave, osvojene na izborima 2024. godine. „Danas smo u zatvoru (...) jer vlastima političkog skrbništva nismo predali mandat koji nam je narod povjerio na izborima“, pišu u tom tekstu koji je objavila Nova stranka. „Ono što branimo i za što se borimo jest nacionalni suverenitet, temelj Republike“, dodaju, osuđujući poruku vlasti koja, prema njihovim riječima, biračima govori: „Vi ne postojite. Vaš glas se ne računa.“