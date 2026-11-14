Iza rešetaka, ali ne odustaju: Sedam gradonačelnika pridružilo se Erdoganovoj oporbi

Sedam gradonačelnika, pritvorenih u Turskoj u slučajevima koje smatraju politički motiviranima, pridružilo se Novoj stranci, vodećoj oporbenoj stranci turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, objavio je u subotu njezin čelnik
Na otvaranju prvog kongresa stranke Yeni Parti (Nova stranka), koju je osnovao u srpnju i za čije se predsjedništvo natječe ovog vikenda, Özgür Özel pročitao je pismo koje je napisalo sedam pritvorenih gradonačelnika, od kojih je šest iz istanbulskih okruga.
Između redaka poručuju da su iza rešetaka jer su, unatoč pritiscima vlasti, odbili prepustiti svoje gradske uprave, osvojene na izborima 2024. godine.
„Danas smo u zatvoru (...) jer vlastima političkog skrbništva nismo predali mandat koji nam je narod povjerio na izborima“, pišu u tom tekstu koji je objavila Nova stranka.
„Ono što branimo i za što se borimo jest nacionalni suverenitet, temelj Republike“, dodaju, osuđujući poruku vlasti koja, prema njihovim riječima, biračima govori: „Vi ne postojite. Vaš glas se ne računa.“
Prošlog svibnja Özgür Özel sudskom je odlukom smijenjen s čela Republikanske narodne stranke (CHP), povijesne turske socijaldemokratske stranke i predvodnice oporbe.
Tada je osudio taj potez kao manevar vlade osmišljen kako bi se Stranci pravde i razvoja (AKP, islamističko-konzervativnoj) predsjednika Erdogana olakšala pobjeda na idućim izborima, predviđenima za 2028. godinu.
Dva mjeseca poslije napustio je CHP zajedno s 91 zastupnikom kako bi osnovao Novu stranku, koja je odmah postala najjača oporbena snaga u parlamentu. Danas ima 90 zastupnika, u usporedbi s 280 zastupnika AKP-a. CHP, koji je osnovao otac turske republike Mustafa Kemal Atatürk, ima ih 44.
CHP je ostvario premoćnu izbornu pobjedu na lokalnim izborima 2024. godine. Od tada se odmjeravanje snaga između vladajuće većine i oporbe preselilo na pravosudni teren.
Uhićeno je šest pokrajinskih čelnika, uključujući gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, kojeg se smatra jednim od najozbiljnijih Erdoganovih suparnika na izborima, kao i 29 načelnika okruga, od kojih 13 u Istanbulu.
Istodobno je najmanje 18 lokalnih čelnika prebjeglo, među kojima je posljednji iz Izmira, na zapadu zemlje, desetljećima socijaldemokratskog uporišta. Njegov gradonačelnik Cemil Tugay odlučio je početkom listopada prijeći u AKP, što je izazvalo prosvjede u toj utvrdi turskog sekularizma.