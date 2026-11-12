izbačen iz pregovora

Trump povukao neočekivan potez: Vance dobio 'novi posao'

I.V.

12.11.2026 u 19:22

JD Vance
JD Vance Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump povukao je potpredsjednika JD-ja Vancea iz njegove dosadašnje uloge u pregovorima s Iranom i dodijelio mu novi zadatak – borbu protiv korupcije i kriminala u gradovima i saveznim državama pod upravom demokrata

Odluka dolazi nakon što je Vance prošlog tjedna ocijenio da je dugotrajni rat s Iranom uvelike pridonio teškom porazu republikanaca na međuizborima, na kojima su demokrati ostvarili povijesne uspjehe i preuzeli kontrolu nad oba doma Kongresa.

Trump je promjenu objavio u četvrtak na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da od Vancea očekuje da se u potpunosti posveti navodnoj korupciji i kriminalu u gradovima i saveznim državama kojima upravljaju demokrati, javlja Politico.

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'Zamolio sam potpredsjednika Vancea da svoju punu i potpunu pozornost usmjeri na masovnu korupciju i kriminal koji se događaju u gradovima i saveznim državama pod upravom demokrata', napisao je Trump. Kao primjere naveo je Minnesotu, Kaliforniju i Illinois, ustvrdivši da su riječ o loše vođenim i korumpiranim sredinama u kojima se, kako tvrdi, svakog mjeseca kradu milijarde dolara.

Trump je pritom poručio da Sjedinjenim Državama više nije potreban dogovor s Iranom. 'Ti su dani odavno prošli. Imamo njihov novac, stotine milijardi dolara, i imamo njihov tjesnac!', napisao je, ne objašnjavajući dodatno na što se točno odnosi.

Vance, kojeg se smatra jednim od mogućih kandidata republikanaca na predsjedničkim izborima 2028. godine i potencijalnim Trumpovim nasljednikom unutar pokreta MAGA, prošlog je tjedna na društvenim mrežama izravno povezao rat s Iranom s lošim izbornim rezultatom svoje stranke.

'Ako želite tvrditi da se to isplatilo, da je vrijedilo izgubiti Senat na sljedećih šest godina, onda to i učinite. Obrazložite zašto je to bila prihvatljiva cijena. Slažete li se ili ne, barem je to iskreno', napisao je Vance.

Trump je tada rekao da nema ništa protiv Vanceove objave. I sam je ranije sugerirao da je rat naštetio republikancima na izborima.

Potpredsjednik je proteklih mjeseci imao važnu ulogu u pregovorima Washingtona i Teherana. U travnju je otputovao u Pakistan kako bi pokušao postići dogovor o okončanju rata, no višesatni razgovori nisu donijeli sporazum, a diplomatski pokušaji poslije su zamrli.

Trumpova najnovija objava sugerira da Bijela kuća više ne traži diplomatsko rješenje sukoba. Iz Bijele kuće i ureda potpredsjednika zasad nisu odgovorili na upite za komentar.

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