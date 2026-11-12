Pucnjava ispred Bijele kuće: Ima mrtvih i ranjenih

Više je škola stavljeno u sigurnosnu blokadu te je policija intervenirala na više lokacija u četvrtak ujutro zbog pucnjave u blizini Bijele kuće. Kako piše AP, ranjene su četiri osobe, a sve se dogodilo u četvrti Logan Circle, oko 1,6 kilometara sjeverno od rezidencije američkog predsjednika.

Točne lokacije pucnjave i ostali detalji trenutno nisu poznati, osim da je veliki dio bloka ograđen.