ČETVRT U BLOKADI

Pucnjava ispred Bijele kuće: Ima mrtvih i ranjenih

Ivor Kruljac/Hina

12.11.2026 u 15:38

Pucnjava kod Bijele kuće
Pucnjava kod Bijele kuće Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy
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Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je ranjeno u četvrtak u pucnjavi u Washingtonu DC, objavili su mjesni mediji. Policija je intervenirala na više lokacija, a sami pucnjevi su se čuli oko 1,6 kilometara sjeverno od rezidencije američkog predsjednika.

Više je škola stavljeno u sigurnosnu blokadu te je policija intervenirala na više lokacija u četvrtak ujutro zbog pucnjave u blizini Bijele kuće. Kako piše AP, ranjene su četiri osobe, a sve se dogodilo u četvrti Logan Circle, oko 1,6 kilometara sjeverno od rezidencije američkog predsjednika.

Točne lokacije pucnjave i ostali detalji trenutno nisu poznati, osim da je veliki dio bloka ograđen.

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Inače, bivši član Odjela za vladinu učinkovitost američkog predsjednika Donalda Trumpa napadnut je u toj istoj četvrti početkom kolovoza 2025. godine.

Trump je tada zaobišao lokalne vlasti i uveo izravnu saveznu kontrolu nad Washingtonom. Rasporedio je stotine pripadnika Nacionalne garde kojima je dao zadatak suzbijanja kriminala, a koji su raspoređeni i dan danas.

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