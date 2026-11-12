Pucnjava ispred Bijele kuće: Ima mrtvih i ranjenih

Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je ranjeno u četvrtak u pucnjavi u Washingtonu DC, objavili su mjesni mediji. Policija je intervenirala na više lokacija, a sami pucnjevi su se čuli oko 1,6 kilometara sjeverno od rezidencije američkog predsjednika.
Više je škola stavljeno u sigurnosnu blokadu te je policija intervenirala na više lokacija u četvrtak ujutro zbog pucnjave u blizini Bijele kuće. Kako piše AP, ranjene su četiri osobe, a sve se dogodilo u četvrti Logan Circle, oko 1,6 kilometara sjeverno od rezidencije američkog predsjednika.
Točne lokacije pucnjave i ostali detalji trenutno nisu poznati, osim da je veliki dio bloka ograđen.
Inače, bivši član Odjela za vladinu učinkovitost američkog predsjednika Donalda Trumpa napadnut je u toj istoj četvrti početkom kolovoza 2025. godine.
Trump je tada zaobišao lokalne vlasti i uveo izravnu saveznu kontrolu nad Washingtonom. Rasporedio je stotine pripadnika Nacionalne garde kojima je dao zadatak suzbijanja kriminala, a koji su raspoređeni i dan danas.