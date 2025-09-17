Trump: Posjet Britaniji jedna je od najvećih počasti u mom životu

Donald Trump je istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je dva puta posjetio tu državu, zadnji put 2019.

"To je zaista jedna od najvećih počasti u mojem životu", rekao je pred kraljem Charlesom III. i 160 uzvanika. Predsjednik je ponovno spomenuo "vezu" između Britanije i SAD-a.

Govoreći o tim "posebnim odnosima" rekao je da s američkog stajališta riječ "poseban" "nije ni izbliza dovoljna".