Golih ramena pred kralja: Odvažno izdanje Melanije Trump

Prva dama Amerike odlučila je - o njezinom posjetu Velikoj Britaniji pričat će se i danima nakon njezinog odlaska i to ponajviše zahvaljujući modnim kombinacijama.

Za svečani banket, kojeg su u dvorcu Windsor priredili kralj Charles III i kraljica Camilla, Melania Trump odabrala je žutu haljinu golih ramena s potpisom Caroline Herrere, zaokruživši sve debelim remenom u boji lavande i u istoj boji baršunastim salonkama Manola Blahnika te naušnicama od smaragda i dijamanata.

Unatoč hrabrom modnom potezu, Melania nije prekršila kraljevski protokol. Za državne bankete propisan je dress code koji za dame podrazumijeva dugu balsku haljinu, po mogućnosti s pripijenim korzetom i raskošnom suknjom, dok se muškim uzvanicima preporučuje večernji frak. Iako su dugačke rukavice uobičajene, ne znači i da su obvezne.

Ranije tijekom dana, Melania je zablistala u haute couture kostimu Christiana Diora u tamnosivoj nijansi, s naglašenim strukom i suknjom dužine tik ispod koljena. Izgled je podigla iznimno velikim šeširom od ljubičaste vune , također s potpisom Diora, koji joj je najvećim dijelom zaklanjao pogled.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James ocijenila je da takav izbor šešira šalje jasnu poruku želje za skrivanjem, podsjetivši i na sličan model s inauguracije.

Ljubičasta boja tradicionalno se veže uz monarhiju i moć, pa nije iznenađenje da je Melania tim detaljem odala počast domaćinima. Šešir nije skidala ni u unutarnjem prostoru, a kosu je zagladila u nisku punđu, vješto skrivenu ispod oboda. U visokim petama sigurno je koračala uz supruga, princa Williama i princezu Kate u vrtu na imanju Windsor.