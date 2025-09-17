KAKO JOJ STOJI!

Golih ramena pred kralja: Odvažno izdanje Melanije Trump

N. Sa

17.09.2025 u 22:56

Donald i Melania Trump
Donald i Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia
Bionic
Reading

Za državnu večeru koju su priredili kralj Charles III i kraljica Camilla u dvorcu Windsor, povodom državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, Melania Trump odabrala je odvažnu žutu večernju haljinu golih ramena

Prva dama Amerike odlučila je - o njezinom posjetu Velikoj Britaniji pričat će se i danima nakon njezinog odlaska i to ponajviše zahvaljujući modnim kombinacijama.

vezane vijesti

Za svečani banket, kojeg su u dvorcu Windsor priredili kralj Charles III i kraljica Camilla, Melania Trump odabrala je žutu haljinu golih ramena s potpisom Caroline Herrere, zaokruživši sve debelim remenom u boji lavande i u istoj boji baršunastim salonkama Manola Blahnika te naušnicama od smaragda i dijamanata.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević, Profimedia

Unatoč hrabrom modnom potezu, Melania nije prekršila kraljevski protokol. Za državne bankete propisan je dress code koji za dame podrazumijeva dugu balsku haljinu, po mogućnosti s pripijenim korzetom i raskošnom suknjom, dok se muškim uzvanicima preporučuje večernji frak. Iako su dugačke rukavice uobičajene, ne znači i da su obvezne.

Ranije tijekom dana, Melania je zablistala u haute couture kostimu Christiana Diora u tamnosivoj nijansi, s naglašenim strukom i suknjom dužine tik ispod koljena. Izgled je podigla iznimno velikim šeširom od ljubičaste vune, također s potpisom Diora, koji joj je najvećim dijelom zaklanjao pogled.

Melania i Donald Trump stigli u Windsor
  • Melania i Donald Trump stigli u Windsor
  • Melania i Donald Trump stigli u Windsor
  • Melania i Donald Trump stigli u Windsor
  • Melania i Donald Trump stigli u Windsor
  • Melania i Donald Trump stigli u Windsor
    +2
Melania i Donald Trump stigli u Windsor Izvor: EPA / Autor: SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Stručnjakinja za govor tijela Judi James ocijenila je da takav izbor šešira šalje jasnu poruku želje za skrivanjem, podsjetivši i na sličan model s inauguracije.

Ljubičasta boja tradicionalno se veže uz monarhiju i moć, pa nije iznenađenje da je Melania tim detaljem odala počast domaćinima. Šešir nije skidala ni u unutarnjem prostoru, a kosu je zagladila u nisku punđu, vješto skrivenu ispod oboda. U visokim petama sigurno je koračala uz supruga, princa Williama i princezu Kate u vrtu na imanju Windsor.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DETALJ KOJI JE PROMAKNUO

DETALJ KOJI JE PROMAKNUO

Simbolika ljubičastog šešira Melanije Trump: počast ili provokacija kraljevskoj obitelji?
LASKAV ODABIR

LASKAV ODABIR

Duge suknje iz Zare koje stvaraju efekt ravnog trbuha kao nijedne druge
UPEČATLJIV DODATAK

UPEČATLJIV DODATAK

Melania Trump 'sakrila' se pod šeširom, a svi opet samo govore o njezinom stajlingu

najpopularnije

Još vijesti