Trump: 'Ogroman broj tankera ide po najslađu naftu na svijetu'

Bi. S.

11.04.2026 u 14:30

Donald Trump
Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Donald Trump je rekao da veliki broj potpuno praznih tankera za naftu kreće prema SAD-u kako bi se natovarili naftom i plinom

'Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih u svijetu, upravo sada kreću prema Sjedinjenim Državama kako bi se natovarili najboljom i 'najslađom' naftom i plinom bilo gdje u svijetu', rekao je američki predsjednik u objavi na Truth Socialu.

'Imamo više nafte nego sljedeća dva najveća naftna gospodarstva zajedno - i veće kvalitete.'

Ranije ovog tjedna Trump je rekao da Iran ne bi trebao naplaćivati ​​naknade tankerima koji putuju kroz blokirani Hormuški tjesnac. Blokadom tjesnaca, Iran je uzrokovao najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom ikada. Izjavio je da mu je cilj naplatiti tranzitne naknade i kontrolirati pristup tjesnacu u budućnosti.

Trump se oglasio u tijeku pregovora u Irana i SAD-a u Islamabadu. Koliko je poznato, dvije delegacije nisu se susrele u istoj prostoriji nego svoje prijedloge iznose pakistanskom posredniku.

Prema iranskim medijima, crvene linije Teherana odnose se na Hormuški tjesnac, isplatu ratne odštete, oslobađanje blokirane iranske imovine i prekid vatre u cijeloj regiji. Bijela kuća ranije je demantirala vijesti o postignutom sporazumu koji se tiče odmrzavanja iranske imovine.

eksplozivne optužbe

nove analize

višesatna čekanja

