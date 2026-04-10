Svijet ulazi u vrlo opasnu fazu: Stvara se novi 'naftni' poredak

I.V.

10.04.2026 u 21:49

Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: demin pan / Alamy, AARON SCHWARTZ / POOL, Rawf8, Kurt Amthor / imageBROKER, Neven Bucevic
Energetski šok izazvan ratom s Iranom mogao bi dugoročno promijeniti način funkcioniranja globalnog tržišta nafte, vrijednog više bilijuna dolara. Umjesto relativno otvorenog i stabilnog sustava, svijet bi se mogao suočiti s fragmentiranim i ‘oružanim’ energetskim tržištem

Jedan od ključnih razloga za zabrinutost je činjenica da Iran i dalje praktički kontrolira Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte.

Zbog toga su cijene već naglo porasle – trenutačno su oko 50 posto više nego prije izbijanja sukoba. U fizičkom prometu naftom cijene su dosegnule rekordne razine jer se države i kompanije natječu za sve ograničenije količine.

Poznati energetski analitičar Dan Yergin ovu situaciju opisuje kao ‘majku svih poremećaja u opskrbnim lancima’, piše Axios.

Povijest pokazuje: Krize mijenjaju svijet

Slični šokovi u prošlosti redovito su imali dugoročne posljedice. Pandemija je potaknula države da vrate proizvodnju unutar vlastitih granica, dok je rat u Ukrajini natjerao Europu da smanji ovisnost o ruskom plinu.

Još ranije, naftna kriza 1970-ih dramatično je promijenila potrošačke navike i globalnu ekonomiju.

Takvi poremećaji ne utječu samo na cijene – oni mogu preraspodijeliti globalnu moć. Primjerice, Sueska kriza često se smatra trenutkom kada je Ujedinjeno Kraljevstvo izgubilo status svjetske sile.

Prijeti li sličan scenarij SAD-u?

Danas se sve češće postavlja pitanje može li se sličan scenarij dogoditi i Sjedinjenim Državama. Ako energetski poremećaji potraju, mogli bi uzdrmati temelje globalnog ekonomskog sustava temeljenog na dolaru – a time i američki utjecaj u svijetu.

Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je prerano donositi konačne zaključke jer sukob još traje, a njegov ishod ostaje neizvjestan.

Nafta kao oružje

Posljednji put kada je nafta korištena kao geopolitičko oružje bilo je 1973. godine, kada su arapske članice OPEC-a obustavile izvoz prema SAD-u. Posljedice su bile dramatične cijene su u narednom desetljeću eksplodirale.

Tadašnja lekcija bila je jasna: globalna suradnja je nužna jer poremećaji na jednom dijelu tržišta pogađaju sve.

No danas, u sve fragmentiranijem i konfliktnijem svijetu, čini se da se izvlači drugačiji zaključak.

Svijet ide prema fragmentaciji

Prema analitičarima poput Jasonu Bordoffu i Meghan O'Sullivan, današnje okolnosti potiču države da razmišljaju više o vlastitim interesima nego o globalnoj suradnji.

Iran je, čini se, shvatio da kontrolom Hormuškog tjesnaca može učinkovito utjecati na globalno tržište – pretvarajući ključnu energetsku arteriju u snažan politički alat.

Ako se ovakav trend nastavi, svijet bi mogao ući u razdoblje trajno viših cijena energije, povećane inflacije i nestabilnijeg globalnog gospodarstva.

Najveća promjena mogla bi biti ona nevidljiva na prvi pogled: kraj jednog relativno stabilnog energetskog sustava i početak nove ere u kojoj energija postaje sredstvo geopolitičkog nadmetanja.

eksplozivne optužbe

nove analize

višesatna čekanja

