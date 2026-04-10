Svijet ulazi u vrlo opasnu fazu: Stvara se novi 'naftni' poredak

Energetski šok izazvan ratom s Iranom mogao bi dugoročno promijeniti način funkcioniranja globalnog tržišta nafte, vrijednog više bilijuna dolara. Umjesto relativno otvorenog i stabilnog sustava, svijet bi se mogao suočiti s fragmentiranim i ‘oružanim’ energetskim tržištem

Jedan od ključnih razloga za zabrinutost je činjenica da Iran i dalje praktički kontrolira Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih pomorskih ruta za transport nafte. Zbog toga su cijene već naglo porasle – trenutačno su oko 50 posto više nego prije izbijanja sukoba. U fizičkom prometu naftom cijene su dosegnule rekordne razine jer se države i kompanije natječu za sve ograničenije količine. Poznati energetski analitičar Dan Yergin ovu situaciju opisuje kao ‘majku svih poremećaja u opskrbnim lancima’, piše Axios.

Povijest pokazuje: Krize mijenjaju svijet Slični šokovi u prošlosti redovito su imali dugoročne posljedice. Pandemija je potaknula države da vrate proizvodnju unutar vlastitih granica, dok je rat u Ukrajini natjerao Europu da smanji ovisnost o ruskom plinu. Još ranije, naftna kriza 1970-ih dramatično je promijenila potrošačke navike i globalnu ekonomiju. Takvi poremećaji ne utječu samo na cijene – oni mogu preraspodijeliti globalnu moć. Primjerice, Sueska kriza često se smatra trenutkom kada je Ujedinjeno Kraljevstvo izgubilo status svjetske sile. Prijeti li sličan scenarij SAD-u? Danas se sve češće postavlja pitanje može li se sličan scenarij dogoditi i Sjedinjenim Državama. Ako energetski poremećaji potraju, mogli bi uzdrmati temelje globalnog ekonomskog sustava temeljenog na dolaru – a time i američki utjecaj u svijetu.