Trump: Rat u Ukrajini završit će uskoro ili neće uopće

'Mislim da smo dosta napredovali i mislim da se to kreće prilično brzo. Ili će to biti relativno brzo ili neće biti uopće', rekao je američki predsjednik, a prenosi RBC-Ukraine. Trump je dodao da su on i Starmer tijekom razgovora izrazili nadu u prekid vatre i kraj rata u Ukrajini, istaknuvši da bi se to trebalo dogoditi brzo jer Rusi i Ukrajinci ginu svaki dan.